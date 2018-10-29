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Политика

Греки России поддержали акцию сенатора от Крыма против раскола православия

29 Октября 2018 в 17:40
Греки России поддержали акцию сенатора от Крыма против раскола православия
В эфире НСН Ольга Ковитиди рассказала о старте акции «Нет расколу православия», к которой присоединилась греческая национально-культурная автономия.

Греки России поддержали акцию «Нет расколу православия», инициатором которой выступила член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольги Ковитиди. В эфире НСН сенатор от Крыма подчеркнула, что решение Вселенского патриарха Варфоломея о признании автокефалии «украинских раскольников разделяет и раскалывает весь православный мир».

«Крымские греки вместе с народом Крыма сказали свое решительное “Нет!” украинскому неонацизму. Нам очень больно принимать то, что сегодня греческие власти отказывают целым семьям этнических греков в посещении своей этнической родины. Сегодня есть очень много вопросов, которые требуют объединения воли людей. Один из главных вопросов сегодняшнего дня – это раскол православия. Россия инициировала в декабре 1912-январе 1913 года создание Автономной монашеской республики Афон, очень бережно относилась и относится к православию. Но сегодня из-за действий Вселенского патриарха православные россияне не могут причащаться на Афоне», - заявила Ольга Ковитиди.

Протоиерей: Константинополь продолжает вероломно выкручивать руки РПЦ

Соглашение о сотрудничестве было достигнуто на торжественных мероприятиях по случаю Дня Охи – государственного праздника в Греции и на Кипре, который отмечается 28 октября в память об отклонении ультиматума, предъявленного фашистской Италией греческому премьер-министру Иоаннису Метаксасу. «День Охи сыграл существенную роль в оформлении греческой государственности. Россия, которая сыграла ведущую роль в победе во Второй мировой войне, высоко ценит волю греческого народа, вставшего на борьбу с фашизмом», - подчеркнула сенатор.

Напомним, решение Синода РПЦ разорвать отношения с Константинополем было принято в ответ на решение Вселенского патриархата начать процедуру предоставления автокефалии церкви Украины

Ранее в эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин рассказал о последствиях решения Константинополя в отношении автокефалии УПЦ.

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