Протоиерей: Константинополь продолжает вероломно выкручивать руки РПЦ

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В эфире НСН Всеволод Чаплин рассказал о перспективах развития конфликта, связанного с предоставлением Украинской Православной Церкви автокефалии.

Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что не будет следовать призывам Москвы изменить решение о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ), пишут РИА Новости. Он также указал, что знает о «хорошо оплачиваемых русскими статьях и черной пропаганде русских». Ранее пресс-секретарь патриарха Кирилла заявил, что за возможное кровопролитие на Украине из-за церковного раскола будет отвечать лично патриарх Варфоломей. Он также добавил, извинения за ущерб, нанесенный всему православию, от Константинопольского патриархата позволят вновь «открыть двери диалога».

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН рассказал о последствиях решения Константинополя в отношении автокефалии УПЦ. По его словам, Константинополь продолжает потакать обновленческой западной модели православия.

«Опыт показывает, что верить Константинополю нельзя. Я в течение многих лет участвовал в разного рода переговорах с представителями этой юрисдикции, в первую очередь на площадках Всемирного совета церквей (ВСЦ) и Конференции европейских церквей (КЕЦ). В целом сталкивался с тем, что какие-то заверения и ими одобренные документы буквально на следующий день переквалифицировались и делался вид, что никаких договоренностей не было. Надеяться на добрую волю лучше всего было тогда, когда только начинались разного рода действия Константинополя в отношении Украины. За последнее время было очевидно, что проводится очень жесткая, вероломная и агрессивная линия», — заявил протоиерей.

По его словам, Константинополь долгое время шел к реализации такой жесткой линии. Об этом говорит не одно действие, в том числе против Русской Православной Церкви (РПЦ) Московского Патриархата (МП) за последние несколько лет.

«Я считаю, что его [Константинополя — прим. НСН] обновленческие устремления, выкручивание рук, в пользу того, чтобы русская церковь приняла участие в так называемом Критском соборе [Всеправославный собор, проходивший 20 июня 2016 года на острове Крит, Греция — прим. НСН], потом обиды, связанные с тем, что наша церковь на этот ультрамодернистский собор не поехала, постоянное желание встроить нашу церковь в систему глобального православного управления, которое пытался построить Константинополь, все эти шаги стали логичной подготовкой к тому, что к мнению нашей церкви, которое оказалось консервативным, стали меньше прислушиваться, стали действовать жестко в интересах западных элит, которые хотели бы переформатировать православие по своим лекалам. Так что в целом оснований для надежды достаточно не много. Лучше всего трезво смотреть на поступки Константинополя, быть предельно бдительными, отвечать достаточно жестко на все враждебные действия, а самое главное — анализировать те обновленческие отступления от веры, которые делает Фанар [Константинопольская Патриархия — прим. НСН]», — объяснил Всеволод Чаплин.

Протоиерей отметил, что существует определенная оппозиция решениям синода РПЦ. В частности это представители либеральных кругов, желающие перейти под юрисдикцию Константинопольского патриархата. Так же Всеволод Чаплин напомнил о существовании так называемых «афонитов», «людей, которые мало молятся, мало исповедаются, причащаются в разных храмах, но предпочитают делать это только на Афоне, считают, наверное, что у нас в церкви мало духовности». По его словам, представители «афонитов» также стоят в оппозиции решениям РПЦ и полностью поддерживают действия Константинополя.

Напомним, ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в прямом эфире заявил, что считает патриарха Варфоломея раскольником.