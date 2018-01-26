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Политика

Гордон назвала Собчак «оппозиционной иллюзией»

26 Января 2018 в 11:51
Гордон назвала Собчак «оппозиционной иллюзией»
В эфире НСН телеведущая заявила, что не будет принимать участие в выборов

В ходе пресс-конференции в НСН телеведущая Екатерина Гордон назвала «оппозиционной иллюзией» журналистку Ксению Собчак.

«Наша оппозиционная иллюзия – дочка мамы из Совета Федерации Ксюша Собчак. Это заигрывания с Западом: “Смотрите, она все-таки наша оппозиция”», - заявила Гордон.

Ранее Гордон в эфире НСН заявила, что не будет принимать участие в президентской кампании и создает «Конституционно-демократическую Партию России».

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