Гордон назвала Собчак «оппозиционной иллюзией»

В эфире НСН телеведущая заявила, что не будет принимать участие в выборов

В ходе пресс-конференции в НСН телеведущая Екатерина Гордон назвала «оппозиционной иллюзией» журналистку Ксению Собчак.

«Наша оппозиционная иллюзия – дочка мамы из Совета Федерации Ксюша Собчак. Это заигрывания с Западом: “Смотрите, она все-таки наша оппозиция”», - заявила Гордон.

Ранее Гордон в эфире НСН заявила, что не будет принимать участие в президентской кампании и создает «Конституционно-демократическую Партию России».

