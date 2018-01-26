Гордон: Я хочу быть политиком, а не проституткой!

В эфире НСН журналистка заявила об отказе от участия в президентской кампании и намерении создать свою партию.

«Обнимаясь и целуясь» с политической системой в России, которая сформировалась сегодня, невозможно стать реальной политической силой, заявила журналистка Екатерина Гордон в ходе пресс-конференции в НСН в пятницу, 26 января.

«Невозможно стать реальной политической силой, обнимаясь и целуясь с той системой, которая сформировалась сегодня. Я понимаю, что если я хочу быть не проституткой, а политиком, я должна разорвать любые попытки заискивания перед теми людьми, которые поделили власть. Это произошло при Ельцине. Страной владеют совершенно конкретные группировки, политические интересы которых обслуживают те или иные игроки», - сказала она.

«Мы живем во время, когда во власти укоренились «воровские» понятия общения. Есть главный принцип – это принцип лояльности. Я сегодня не сдам никого. Я изначально говорила, что я – единственный несогласованный в администрации президента человек. Я не являюсь проектом», - подчеркнула Гордон.

Ранее она заявила, что не намерена принимать участие в выборах, и создает «Конституционно-демократическую Партию России». По ее словам, в ближайшие дни будет опубликована программа партии и начнут открываться региональные отделения.