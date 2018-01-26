Гордон призывает вступать в ее новую партию

В эфире НСН Гордон выступила с сенсационным заявлением.

Телеведущая Екатерина Гордон призвала вступать в создаваемую ей «Конституционно-демократическую Партию России». Об этом она заявила на пресс-конференции в НСН в пятницу, 26 января.

Ранее на пресс-конференции НСН Гордон заявила, что отказывается от участия в президентской кампании и создает свою партию.

«Я сегодня приглашаю каждого гражданина РФ, каждого гражданина вступать в партию для того, чтобы создать реальную силу, которая будет бороться и провозглашать конституцию», - сказала она.

Она поблагодарила всех, кто постваил подпись в ее поддержку. «Я говорю нет этой компании людей, которая увлечена самосохранением и не больше», - сказала Гордон.

«У нас уже есть около 10 регионов, где открываются наши региональные отделения», - отметила Гордон, добавив, что в ближайщие дни будет опубликована программа партии.

«Я поздравляю Россию с тем, что у нее будет Конституционно-демократическая партия и это не иллюзия», - подчеркнула она.