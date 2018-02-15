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Политика

Придумки. Рашкин о ссоре Зюганова и Грудинина

15 Февраля 2018 в 19:00
Придумки. Рашкин о ссоре Зюганова и Грудинина
Депутат от КПРФ в эфире НСН развеял миф  о расколе между главой партии и кандидатом в президенты.

В СМИ появилась информация о ссоре лидера КПРФ Геннадия Зюганова и кандидата в президенты России от этой партии Павла Грудинина из-за оценки фигуры Михаила Горбачева.

По данным Telegram-канала Mash, для Грудинина Горбачев является едва ли не примером для подражания, тогда как Зюганов и КПРФ в целом считают его человеком, развалившим СССР.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в эфире НСН опроверг информацию о ссоре политиков.

«Да какой может раскол! Это все придумки, самая настоящая ерунда. Личностное мнение всегда остается личностным. Даже один человек разговаривая о разных этапах своей жизни, может высказывать разные мнения. Так же и по любой исторической личности. Это чисто личностные оценки. Это не может быть раздором, а тем более расколом. Нужно смотреть на программу, на взгляд на то, как надо выстраивать наши законы, структуру, деньги, банки, чтобы восстановить страну, на программные вопросы. А с точки зрения личностной оценки, можно говорить и про спорт, и про фильмы. Здесь я не вижу никаких, ни малейших разногласий. Слово раскол здесь неприемлемо. Никаких ссор не было, и быть не может, тем более по таким вопросам. Это исключено. Это фантазии», - заявил НСН депутат.

Напомним, согласно данным последнего опроса ВЦИОМ об отношении россиян к кандидатам в президенты России, действующего главу государства Владимира Путина поддерживают 71,5% россиян, кандидата от КПРФ предпринимателя Павла Грудинина — 7,3%, а лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,5%.

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