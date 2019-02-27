Германия может жёстко наказать племянника Киселёва

Немецкий политолог рассказал НСН о возможных последствиях участия родственника российского телеведущего в боевых действиях на юге Украины.

В Мюнхене начался судебный процесс по делу племянника телеведущего Дмитрия Киселева Сергея. Его, как гражданина Германии, обвиняют в подготовке «серьезного преступления против украинского государства», угрожающего его госбезопасности, и нарушении закона о контроле над оружием, сообщает Die Welt.

Сергей Киселев признался, что в августе 2014 года проходил военную подготовку в Санкт-Петербурге, чтобы применить навыки в боевых действиях на востоке Украины. Он воевал на стороне самопровозглашенной Донецкой народной республики и имел при себе автомат Калашникова и пистолет.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН объяснил, что из-за позиции ФРГ по конфликту на Украине к подсудимому могут отнестись достаточно жёстко.

«Я посмотрел, в чем там дело. В Германии очень сложное законодательство, возможно, также это связано с тем, что Германия на стороне Украины, там могут быть жесткие юридические меры, но я не профессионал, точно говорить об этом не могу», - отметил он.

При этом политолог подчеркнул, что среди немецких политиков и медиа новость о суде не получила широкого распространения.

«Здесь среди политиков никто это не обсуждает», - добавил Рар.

Напомним, расследование в отношении Киселева началось в конце 2017 года. В мае 2018-го его задержали в Болгарии и передали немецким властям. За преступления, которые вменяются племяннику российского телеведущего, Уголовный кодекс ФРГ предусматривает от шести месяцев до десяти лет лишения свободы.

Ранее Дмитрий Киселёв сообщил, что его племянник встал на сторону добра, а также о том, что оказывает поддержку семье родственника, у которого трое детей.