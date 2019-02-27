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Дмитрий Киселёв раскрыл за что его племянника судят в Германии

27 Февраля 2019 в 14:32
Дмитрий Киселёв раскрыл за что его племянника судят в Германии

Племянник российского телеведущего, генерального директора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева попал под суд в Германии. Родственник журналиста – священник Русской православной церкви, гражданин ФРГ. Его обвиняют в участии в конфликте на востоке Украины.

Как стало известно, Сергей Киселев воевал в Донбассе на стороне Донецкой народной республики. После участия в тех событиях он отправился на Афон, а затем в Болгарию, где и был задержан.

Киселев ответил на «вонючую мразь» Венедиктова

Дмитрий Киселев подтвердил РИА ФАН информацию о суде над Сергеем. По словам телеведущего, в Европе считают, что те, кто воюет против Киевского режима в Донбассе, — террористы. Однако, как подчеркнул журналист, нынешняя власть на Украине - фашистская. Племянник же воевал «на стороне добра». Как рассказал Киселев, Серей, отправляясь в Донбасс, сказал, что должен встать на сторону добра, поддержать тех, на кого нападают.

Дмитрий Киселёв сообщил также, что оказывает поддержку семье племянника, у которого трое детей. 

Ранее в эфире НСН журналист Александр Невзоров поддержал Дмитрия Киселева после того, как главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал телеведущего «вонючей мразью». Ранее в эфире НСН журналист Александр Невзоров поддержал Дмитрия Киселева после того, как главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов назвал телеведущего «вонючей мразью».

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