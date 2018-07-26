Генерал ФСБ: США придумали историю с чипом, чтобы доказать «зловредность» РФ

Член Совета по внешней и оборонной политике в эфире НСН прокомментировал информацию об обнаружении чипа в мяче, подаренном Путиным Трампу.

В мяче, который президент РФ Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу, обнаружили чип. Однако установлен он был не российскими спецслужбами. Установку устройства объяснила компания-производитель официальных мячей мундиаля, во все мячи для ЧМ-2018 были встроены крошечные чипы с технологией NFC. Они открывают доступ к видеороликам футболистов и не передают никакой информации. Более того, чтобы чип сработал, смартфон должен находиться на расстоянии не большем, чем 10 сантиметров.

в эфирезаявил, что американцы специально придумывают истории с чипами, чтобы показать «зловредность» России.

«Никогда официальные представители какой-либо страны не использовались для внедрения жучков для представителей другого государства. Это абсолютная фантастика, которую даже рассматривать нельзя. У нас была история, когда ещё пионеры подарили американскому послу какой-то там герб, в котором висел жучок. Это исключение из правил и давно забытые дела. Американцы начинают придумывать всякие истории, которые только свидетельствуют о какой-то зловредности РФ», - сказал Михайлов.

Напомним, Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч, который ранее использовался на церемонии передачи полномочий по проведению мундиаля. Атрибут ЧМ был вручён американскому лидеру на пресс-конференции по итогам двустороннего саммита в Хельсинки 16 июля, сообщает Газета.ру .