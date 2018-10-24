Кандидатуру Пашиняна не поддержали на выборах премьер-министра Армении

Временно исполняющего обязанности премьер-министра Армении Николу Пашиняна не избрали на пост премьер-министра страны. Голосование депутатов проходило 24 октября, его транслировали местные телеканалы, сообщает RT.

Интересно, что против Пашиняна проголосовал только один депутат, в его поддержку также отдал голос только один народный избранник. Ещё 11 членов парламента воздержались от голосования. При этом 59 парламентариев никак не проголосовали, 34 депутата и вовсе не пришли на заседание, пишет ТАСС.

Напомним, 16 октября Никола Пашинян подал в отставку. Такое решение он принял, чтобы процесс роспуска парламента был ускорен. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в эфире НСН, что подобные действия Пашиняна рассчитаны на поддержку «улицы».