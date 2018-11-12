Евросоюз на распутье. В РАН оценили идею европейской «империи»

Сделать Европу империей по аналогии с Китаем и США предложил министр финансов Франции Брюно ле Мэр. В интервью немецкому изданию Handelsblatt глава ведомства заявил, что европейские страны должны тем самым доказать свою способность определять правила развития. При этом Брюно ле Мэр уточнил, что на реализацию этой цели Европе потребуются усилия целого поколения.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН заявил, что европейские элиты находятся в поисках дальнейших путей развития ЕС, в том числе, рассматривая вариант создания так называемой империи.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал создать общеевропейскую армию для обеспечения стабильности на границах Евросоюза. Предложение французского политика поддержал президент РФ Владимир Путин – в ходе визита в Париж 11 ноября он отметил, что Макрон «реанимировал» идею, которую ранее высказывал, в том числе, один из бывших президентов Франции Жак Ширак.
Политолог Александр Рар в эфире НСН ранее заявил, что США не допустят создания европейской армии.