Евросоюз на распутье. В РАН оценили идею европейской «империи»

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В эфире НСН Константин Воронов назвал предложение министра финансов Франции сделать Европу империей одним из возможных вариантов дальнейшего развития ЕС.

Сделать Европу империей по аналогии с Китаем и США предложил министр финансов Франции Брюно ле Мэр. В интервью немецкому изданию Handelsblatt глава ведомства заявил, что европейские страны должны тем самым доказать свою способность определять правила развития. При этом Брюно ле Мэр уточнил, что на реализацию этой цели Европе потребуются усилия целого поколения.



Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН заявил, что европейские элиты находятся в поисках дальнейших путей развития ЕС, в том числе, рассматривая вариант создания так называемой империи.

«Сейчас Евросоюз испытывает серьезные системные кризисы: финансово-экономический, политический, миграционный. Заявление Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии, заявление министра финансов о европейской империи говорят о том, что европейские элиты находятся в поисках и размышлениях по поводу дальнейших путей развития ЕС. Евроатлантическая модель себя исчерпала, поскольку появились противоречия между Старым Светом и США. При Трампе декларируется, что НАТО - это устаревшая организация, союзники должны платить за свою безопасность и так далее. Возможен вариант развития Евросоюза по евроцентрическому пути, когда ЕС становится интеграционной группировкой на основе модели развития евроцентризма. Она имеет ряд очевидных преимуществ, но имеет и недостатки. Нам это ближе, поскольку мы знаем, к чему привела евроатлантическая модель, как мы конфликтовали, мы знаем о вмешательстве США», - отметил Константин Воронов.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон ранее призвал создать общеевропейскую армию для обеспечения стабильности на границах Евросоюза. Предложение французского политика поддержал президент РФ Владимир Путин – в ходе визита в Париж 11 ноября он отметил, что Макрон «реанимировал» идею, которую ранее высказывал, в том числе, один из бывших президентов Франции Жак Ширак.

Политолог Александр Рар в эфире НСН ранее заявил, что США не допустят создания европейской армии.