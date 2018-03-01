«Эксперты Путина» назвали иллюзией «милитаризацию» послания президента

ФОТО: Владимир Путин // Стоп-кадр

Глеб Кузнецов объяснил НСН, почему второй блок послания Путина Федеральному собранию запомнился публике лучше, чем первый.

В послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию было обозначено два блока: социально-экономический, в котором глава государства говорил о ключевых сферах жизни гражданского общества, и военный, где был представлен ряд новинок российского стратегического вооружения. Больший резонанс получила вторая часть выступления российского лидера, в ходе которой он не только рассказал о новейших разработках оборонного комплекса, но и продемонстрировал видео испытаний стратегического ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат».

Глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов в эфире НСН назвал ошибочным впечатление, что упор в речи президента был сделан именно на второй блок. Он объяснил такой эффект красочностью видеороликов, которые, по его словам, гораздо лучше запоминаются, чем цифры из первой части послания.

«Во-первых, даже по времени милитаристическая часть заняла минут 20-25, в то время как всё остальное длилось почти полтора часа. Это было очень ярко, очень запоминающимся, но сказать, что это доминировало по времени в послании, было бы неправильно. Во-вторых, в социально-экономическом блоке прозвучало много интересных инициатив, важных для страны. Например, про увеличение бюджета здравоохранения в два раза, про доведение его доли ВВП до 5% — это важнейшие инициативы. Но понятно, что мы все любим красивую картинку, и рассуждения о доле ВВП, цифры не так интересны, как летящая ракета. Поэтому внешнее ощущение того, что послание было сильно милитаризировано, на мой взгляд, не соответствует действительности. Хотя, конечно, те образцы оружия, о которых президент рассказал и которые были показаны, они воображение потрясли», — заметил эксперт.

Глава государства мог специально предпринять такой шаг, чтобы произвести впечатление и показать мощь российского вооружения, и, как следствие сохранность суверенитета России, предположил Кузнецов.

«И, возможно, на этот эффект Путин и рассчитывал, когда проектировал своё послание. Нужно понимать, что для рывка, развития, социально-экономических достижений нужна абсолютная стабильность, а это невозможно без сильной армии и средств вооружения. И наличие у нас этих вооружений было показано. Был очень интересный формат послания с изобразительным вещанием, раньше такое не практиковалось. И, конечно, этот формат заставляет по-новому воспринимать послание», — отметил политолог.

Собеседник НСН подметил ещё одну особенность речи президента, которая, по его мнению, подтверждает доминирование первой части послания над второй.

«Интересно, что, когда Путин говорил о социально-экономических вещах, он был устремлён в будущее. А когда президент говорил про военную технику, он говорил о том, что уже сделано. Именно успехи создания этой военной техники, укрепления обороноспособности и создают тот фундамент, на котором основаны наши надежды и планы, связанные со здравоохранением, образованием, строительством новых городов, социальной сферой. Вооружение — это то, что мы уже имеем, а то, о чём говорилось в первом часе, нам только предстоит построить. Получается, что будущее именно не в милитаристической части, а в гражданской», — заключил Кузнецов.

Добавим, что демонстрация новейшего вооружения России в ходе послания президента Федеральному собранию уже вызвала волну реакций. Так, некоторые эксперты придерживаются мнения, что военная часть речи Путина была адресована не столько российскому обществу, сколько США и их союзникам, отмечает «Газета.ру». Примечательно, что в начале презентации глава государства сделал глубокий экскурс в историю проблемы ядерных вооружений. Он подчеркнул, что Россия долго пыталась призвать Штаты к конструктивному диалогу после 2002 года, когда они вышли в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне.

Напомним, что Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), учрежденный в 2017 году, по информации ряда источников, выполняет функции «экспертной площадки» для нынешней Администрации президента РФ.