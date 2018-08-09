Эксперт: Проводя учения, Грузия тешит себя пустыми надеждами на вхождение в НАТО

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» раскритиковал проведение военных учений НАТО в Грузии.

Военнослужащие Грузии, США, Великобритании и Украины на полигоне Вазиани не далеко от Тбилиси отработали сценарии освобождения территорий от противника и эвакуации раненых. Мероприятия проводились в рамках учений «Достойный партнер – 2018».

Президент фонда «Единения русского и грузинского народа» Владимир Хомерики в эфире НСН рассказал, чем могут закончиться такие военные мероприятия.

«Эти действия порушат все надежды Грузии на воссоединение с Абхазией и Осетией. Желание создать новое государство просто канет в Лету. Пусть они занимаются учениями в рамках НАТО, если хотят, но в каком-нибудь другом формате. Тем более такие действия не ускорят вхождение Грузии в НАТО. Все обещания только для того, чтобы держать Грузию на крючке. НАТО никогда не примет в свои ряды государство, которое имеет такие большие территориальные споры. Это блеф и самообман, которым тешит себя грузинское правительство», — заявил эксперт.

Владимир Хомерики обратил внимание, что по прошествии времени истории 2006 и 2008 годов переосмысливаются. Сейчас уже можно было бы начинать диалог и, если не воссоединять государство, то начать налаживать связи. Однако, по словам эксперта, такие учения не только не помогут решению старых конфликтов, но и принесут новые проблемы государству.

«Эта история повысит напряженность с Российской Федерацией. Понятно, что никакие попытки, никакие учения, никакие совместные действия не будут реально практически осуществлены. Похоже, что это бряцанье оружием, просто попытка США в очередной раз подбросить горькую пилюлю России и поднять градус напряжения в регионе. Этот ход ни в коем случае не в интересах Грузии. Этот ход всего лишь показывает амбиции США. Такая позиция не имеет перспективы», — заключил Владимир Хомерикию

Напомним, учения НАТО «Достойный партнер – 2018» проходят в Грузии до 15 августа. В Москве внимательно следят за происходящим с целью не допустить обострения ситуации на границе с Южной Осетией. Грузинской агрессии 2008 года также предшествовали учения с США.