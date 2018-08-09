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Политика

Эксперт: Додон не в силах помешать США получить в Кишинёве землю под посольство

9 Августа 2018 в 20:07
Эксперт: Додон не в силах помешать США получить в Кишинёве землю под посольство
ФОТО: Игорь Додон/flickr.com
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» в эфире НСН рассказал, в чьих руках действительная власть в республике.

Молдавский президент Игорь Додон отказался отдать территорию бывшего стадиона в Кишеневе для строительства посольства США. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН рассказал, насколько официальный отказ молдавского президента является окончательным решением.

«Додон неоднократно высказывал свою жесткую позицию. Как он говорит «четкую, ясную, понятную». Неоднократно он делал очень жесткие заявления в адрес оппонентов всего молдавского общества. Он всегда жестко высказывался в отношении действий США на территории Республики Молдова. И он находит очень серьезную поддержку среди видных общественных, политических», — объяснил Тулянцев.

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Эксперт отметил, что, несмотря на жесткую позицию и высказывания, президент Молдавии не имеет политического веса и его решения не являются окончательными.

«Кнопка или пульт от реальных действий Игоря Николаевича Додона находится не у него самого, а у нынешнего олигархического режима. Поэтому все подобные громкие заявления заканчиваются выключением, когда это нужно нынешней власти. В этой связи я не исключаю, что если режиму будет выгодно отдать стадион американцам под строительство посольства, то Додона выключат на пять минут и он ничего не сможет сделать», — заключил собеседник НСН.

Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что его страна не будет «дружить с Западом против России», передает РИА «Новости».
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