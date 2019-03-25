Экс-советник министра Израиля не исключил военной операции в секторе Газа

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Алекс Векслер в эфире НСН подчеркнул, что независимо от причины обстрела ракетами Израиля, ответ должен быть дан жёсткий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал силой ответить на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Он сообщил, что это - преступная атака против государства. Политик уточнил, что в связи с произошедшим, его визит в США будет сокращен. Ранее 25 марта, несколько израильтян пострадали в результате попадания ракеты в жилой дом в поселении Мишмет.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в беседе с НСН заявил, что с недоверием относится к сообщению о случайности запуска ракет.

«Действительно было выпущено с территории сектора Газа две ракеты по центру Израиля. Одна разорвалась в пустом месте. Они, правда, говорят, что это все было по ошибке. Это просто был обычный технический осмотр ракетных установок. Они их, как видно, там смазывают чем-то время от времени и кто-то это случайно нажал. Это то же самое, что было пару недель тому назад, когда нажали на две ракеты, которые случайно выстрелили», - заявил эксперт.

По словам Векслера, подобную случайность можно смело уже считать закономерностью.

«Но такого рода случайности, когда они становятся закономерностью, соответственно вызывают ответную реакцию. Я думаю, что в данном случае акция будет очень серьезная, несмотря на то, что наше правительство за последние годы относится к Хамасу в Газе, ну, скажем так, покровительственно и снисходительно. Постольку-поскольку, вероятно, нас устраивает ситуация, когда в Газе есть одна власть, в Ромале есть другая власть, которые ненавидят друг друга, даже больше, чем они ненавидят нас и готовы уничтожить друг друга», - пояснил он.

Экс-советник министра заявил, что сектору Газа стоит готовиться к ответным мерам со стороны Израиля, которые последуют в ближайшем будущем.

«Сектор Газа – очень неприятная штука. Со всеми хулиганами мы бы его с удовольствием отдали по мирному договору с Египтом 1979 года. Но покойный Анвар Садат не принял такого подарка, он его не взял, потому что знал, что много проблем с этим связано. Возможно, что будет широкая операция еще до выборов в Израиле, которые должны состояться через две недели, что не на руку премьер-министру. Поэтому, возможно, он будет избегать такого рода вещей. Но так или иначе мы должны будем ответить на эти преступные действия, потому что пострадали люди. Были ранены люди, ранены дети. Но они говорят: ”Извините, по ошибке!”. Но за ошибки приходится иногда расплачиваться» - заключил бывший консул.

Векслер отметил, что в связи с произошедшим, расписание визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет изменено. В том числе отменится и ключевая встреча поездки.

«Премьер-министр сократил пребывание, будет короткая встреча в Белом Доме. Он отказался от выступления, хотя, в общем-то, он ехал в Соединенные Штаты для выступления на ЭЙПАК, где 18 тысяч представителей американского еврейства его бы приветствовали. Но он не будет там выступать. После короткой встречи сегодня утром в Белом Доме он вернется в Израиль. Я думаю, вполне возможно, что какого-то рода ответные действия будут приняты еще до его возвращения. А с его возвращением , может быть, мы начнем делать то, что давно должны были – более жестко отвечать нам сектору Газа, а не играться с ней», - заключил он.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля заключил, что дату подписания договора о передаче Голанских высот можно было и перенести, а также намекнул, что она была выбрана неслучайно.

«Вероятнее всего, наш премьер-министр, рассчитывал на великий праздник в Белом Доме, торжественный ужин, почетный караул, подписание договора о передаче Голанских высот под юрисдикцию государства Израиль. Несмотря на то, что это нам практически ничего не дает, потому что уже 52 года Голанские высоты являются частью нашего государства, признанной и узаконенной. Это чисто символический акт, но приятно, конечно же, что Соединенные Штаты, а точнее Дональд Трамп решил сделать такой подарок Биньямину Нетаньяху накануне выборов парламентских в Израиле, хотя Трамп вполне мог подождать еще две с половиной недели и сделать это, скажем не сегодня, а 10-11 апреля после выборов. Но он просто очень волнуется за то, что происходит с нашим премьер-министром, он боится, чтобы он не проиграл выборы», - сообщил Векслер.

Ранее арабист Марианна Беленькая рассказала в эфире НСН, что заявление Трампа по Голанским высотам является хорошим поводом для войны. По ее мнению, для того, чтобы разжечь конфликт, в данной ситуации достаточно любого повода.