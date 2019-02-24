Экс-посол: У России нет уверенности в развитии отношений с Японией после подписания мирного договора

Бывший посол РФ в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО рассказал НСН, что мешает России и Японии заключить мирный договор.

В ходе интервью вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам ЦТВ и «Феникс» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для решения проблемы мирного договора с Японией условия отсутствуют.

«Мы будем продолжать кропотливую работу, добиваясь выхода на договорённости, которые позволят создать условия для такого решения проблемы мирного договора, которое будет приемлемо для народов обеих стран... Пока мы видим, что эти условия отсутствуют полностью», — сказал Лавров журналистам.

Бывший посол РФ в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов в интервью НСН поддержал оценку ситуации переговорного процесса с Японией, которую дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Россия выставила очень серьезные условия подписания мирного договора – прежде всего то, что японцы должны признать российскую юрисдикцию в отношении Курильских остров на полном законном основании. Еще одно условие – действия Японии в отношениях с Россией при наличии японо-американского военно-политического союза. Это наиболее чувствительные и сложные условия переговоров», - отметил Панов.

Экс-посол отметил, что трудно предположить, на какие еще уступки готовы пойти японцы в переговорах с Россией.

«По мнению Японии, страна уже сделал неординарный и решительный шаг , когда согласились претендовать только на два острова Курильской гряды – Хабомаи и Шикотан. С точки зрения японской политики, это существенные уступки России. Видимо, сделав их, они рассчитывали, что данный факт сподвигнет Россию к заключению мирного договора с Японией. Они считали, что «отдав» два острова, вопрос суверенитета будет закрыт. Этого не произошло, поскольку на начальной стадии переговоров японская сторона не признает, что курильские острова находятся под российской юрисдикцией на законных основаниях. Дело в том, что у японцев есть опасения по поводу того, что, признав законность условий договора о послевоенном разделе территорий 1956 года, они никогда не получат два этих острова», - заявил собеседник НСН.

Александр Панов пояснил, что внешнюю политику Японии можно регулировать условиями мирного договора с Россией.

«Что касается японо-американского союза, не вижу больших проблем со включением статьи в мирный договор о том, что союзы с третьими странами ни в коей мере не должны приносить вред стране-партнеру по мирному договору. Тем более, что Япония заявляла ранее о демилитаризации своих островов и в перспективе – отсутствии американских баз на японской территории.

Думаю, эту проблему можно решить, потому что даже в советское время японо-американский союз не был главной причиной, которая мешала заключению мирного договора нашей страны с Японией», - сказал эксперт.

В заключении он сделал вывод о том, что в переговорном процессе есть препятствия, которые мешают заключению мирного договора Японии и России.

«Есть, видимо, много других деталей, которые обсуждаются в ходе переговоров, являющихся для России очень чувствительными. При этом Япония, вероятно, не готова к дополнительным шагам навстречу.

Думаю, в целом, найти решение можно. Просто такой заинтересованности и уверенности в том, что заключение мирного договора даст качественное развитие отношений России и Японии, нет», - заявил экс-посол.

Ранее старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с НСН заявил, что Японию не волнует то, что население Курил выступает против передачи островов Японии.

