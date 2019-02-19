РАН: Японцам все равно на жителей Курил

Подавляющее большинство населения Курил (96%) выступают против передачи островов Японии и считают Курильские острова российской территорией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ. Отмечается, что о территориальных притязаниях японской стороны осведомлены 98% респондентов.
Если российское руководство может обратить внимание на такие данные соцопроса, то японскую сторону как результаты опроса, так и сами жители Курил не особо волнуют, заявил в эфире НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков (слушайте аудио).
Напомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.