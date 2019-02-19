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РАН: Японцам все равно на жителей Курил

19 Февраля 2019 в 09:08
РАН: Японцам все равно на жителей Курил
Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН рассказал НСН, как Москва и Токио отреагируют на данные опроса жителей спорных островов.

Подавляющее большинство населения Курил (96%) выступают против передачи островов Японии и считают Курильские острова российской территорией. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами ВЦИОМ. Отмечается, что о территориальных притязаниях японской стороны осведомлены 98% респондентов.

Если российское руководство может обратить внимание на такие данные соцопроса, то японскую сторону как результаты опроса, так и сами жители Курил не особо волнуют, заявил в эфире НСН старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков (слушайте аудио).

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«Японцы с курильчанами ничего не обсуждают. Они надеются на политическое решение президента России. Другое дело, что наш президент будет опираться на эти данные, которые повторяются из года в год, даже в трудные 1990-ые годы были против передачи этих островов. А для японской стороны это довольно очевидно. Они же говорят, что в случае гипотетической передачи готовы выплатить какие-то компенсации за то, чтобы люди переезжали. Они им не нужны фактически, и я думаю, что японская сторона в этом плане не будет никак опираться на эти данные», — рассказал Кузьминков.

Напомним, что Япония претендует на четыре острова Курильской гряды, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними не подлежит сомнению. 
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