Экс-посол: Россия получит больше плюсов от передачи Курил Японии

Бывший посол РФ в Японии в эфире НСН заявил, что решение курильского вопроса в пользу Японии сделает страну надежным союзником России.
Россия не планирует передавать Курильские острова Японии, сообщил РБК со ссылкой на близкие к администрации президента и МИД источники. В Кремле исходят из того, что Токио не сможет выполнить условия, выдвинутые Москвой для передачи спорных территорий.
Переговоры по заключению мирного договора между Россией и Японией возобновились в конце 2018 года. Тема фигурировала на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги Таро Коно. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимут этот вопрос на саммите «Двадцатки» в июне.
Бывший посол РФ в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН отметил, что Россия решит многие проблемы в экономике и безопасности в случае передачи спорных территорий Японии.
«Для обеих сторон есть свои плюсы и минусы, плюсов больше. Заключив такой договор, мы закроем территориальную проблему, которая у нас практически единственная осталась. Уже решена проблема с китайцами, норвежцами и другими приграничными государствами. Япония фактически не участвует в санкциях западных стран. Если мы заключим такой договор, то японцы о них вообще забудут. Это будет удар по западной солидарности, по Европе, потому что Япония – это третья экономика мира. Абэ уже сказал, что заключение такого договора даст возможность объединить японский инвестиционный потенциал и высокие технологии с российским рынком и ресурсами. Китаю мы покажем, что есть альтернатива, это и экономическая выгода. С точки зрения безопасности, сейчас Япония не рассматривает Россию как угрозу. Если мы не отдадим острова, у японцев будет разочарование, они могут поддержать политику США в отношении нас, и мы получим второй фронт», - отметил эксперт.
«Переговоры не прекратились по мирному договору. Говорить о том, что все закрылось, наверное, рано. С российской стороны и президент говорил, что там не прописано, какой будет мирный договор и на каких условиях могут быть переданы эти острова. Переговоры тяжелые, очень сложные, много условий, которые ставит российская сторона. Скорее всего, встреча Путина с Або на G20 в июне поставит точку и прояснит ситуацию: будут продолжаться переговоры или все закончится», - сказал Панов.В качестве положительного примера бывший посол РФ в Японии привел передачу территорий на Дальнем Востоке Китаю. По его мнению, этот шаг поспособствовал развитию Дальнего Востока, позволил наладить торговлю и отношения с китайцами. Таким образом, Россия получила больше, чем потратила, подчеркнул Панов.
Россия передала Китаю в конце 2008 года остров Тарабарова, половину острова Большого Уссурийского под Хабаровском, а также остров Большой на реке Аргунь в Читинской области по дополнению к соглашению о российско-китайской государственной границе. В районе Хабаровска КНР отошло около 174 квадратных километров земли.