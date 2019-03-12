Экс-посол: Россия получит больше плюсов от передачи Курил Японии

Бывший посол РФ в Японии в эфире НСН заявил, что решение курильского вопроса в пользу Японии сделает страну надежным союзником России.

Россия не планирует передавать Курильские острова Японии, сообщил РБК со ссылкой на близкие к администрации президента и МИД источники. В Кремле исходят из того, что Токио не сможет выполнить условия, выдвинутые Москвой для передачи спорных территорий.

Переговоры по заключению мирного договора между Россией и Японией возобновились в конце 2018 года. Тема фигурировала на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и его коллеги Таро Коно. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимут этот вопрос на саммите «Двадцатки» в июне.

Бывший посол РФ в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов в беседе с НСН отметил, что Россия решит многие проблемы в экономике и безопасности в случае передачи спорных территорий Японии.

«Для обеих сторон есть свои плюсы и минусы, плюсов больше. Заключив такой договор, мы закроем территориальную проблему, которая у нас практически единственная осталась. Уже решена проблема с китайцами, норвежцами и другими приграничными государствами. Япония фактически не участвует в санкциях западных стран. Если мы заключим такой договор, то японцы о них вообще забудут. Это будет удар по западной солидарности, по Европе, потому что Япония – это третья экономика мира. Абэ уже сказал, что заключение такого договора даст возможность объединить японский инвестиционный потенциал и высокие технологии с российским рынком и ресурсами. Китаю мы покажем, что есть альтернатива, это и экономическая выгода. С точки зрения безопасности, сейчас Япония не рассматривает Россию как угрозу. Если мы не отдадим острова, у японцев будет разочарование, они могут поддержать политику США в отношении нас, и мы получим второй фронт», - отметил эксперт.

Тем не менее, считает дипломат, о таком решении пока рано говорить, поскольку переговоры по мирному соглашению все еще ведутся. По его мнению, точку по вопросу передачи Курил поставят на саммите G20.

«Переговоры не прекратились по мирному договору. Говорить о том, что все закрылось, наверное, рано. С российской стороны и президент говорил, что там не прописано, какой будет мирный договор и на каких условиях могут быть переданы эти острова. Переговоры тяжелые, очень сложные, много условий, которые ставит российская сторона. Скорее всего, встреча Путина с Або на G20 в июне поставит точку и прояснит ситуацию: будут продолжаться переговоры или все закончится», - сказал Панов.

В качестве положительного примера бывший посол РФ в Японии привел передачу территорий на Дальнем Востоке Китаю. По его мнению, этот шаг поспособствовал развитию Дальнего Востока, позволил наладить торговлю и отношения с китайцами. Таким образом, Россия получила больше, чем потратила, подчеркнул Панов.Россия передала Китаю в конце 2008 года остров Тарабарова, половину острова Большого Уссурийского под Хабаровском, а также остров Большой на реке Аргунь в Читинской области по дополнению к соглашению о российско-китайской государственной границе. В районе Хабаровска КНР отошло около 174 квадратных километров земли.