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Политика

Экс-полковник КГБ: Тайна «дела Скрипалей» откроется после отставки Терезы Мэй

5 Декабря 2018 в 14:24
Экс-полковник КГБ: Тайна «дела Скрипалей» откроется после отставки Терезы Мэй
Михаил Любимов в эфире НСН напомнил, что англичане — «мастера по части дезинформации», которые использовали в своих целях историю Петрова и Боширова. 

Глава английской разведки МИ-6 Алекс Янгер заявил, что Россия нарушила одно из главных правил шпионажа, так как произвела попытку покушения на двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери после его помилования в рамках обмена на других шпионов в 2010 году, задержанных в США, включая Анну Чапман. Янгер добавил, что британским разведчикам пришлось переосмыслить свое представление о России после инцидента в Солсбери.

Полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН заявил, что в КГБ не было правила расправляться с шпионами-перебежчиками.

«Хочется отметить, что шеф английской разведки признает, что такое правило было. Я представитель советской разведки, в то время мы никого не убивали. У нас все предатели живы. Хотя если бы перебежчики были задержаны как шпионы, их бы расстреляли. Но за границу мы не совались. Было слабое исключение, что мы дали разрешение изготовить зонтик для болгар, но все остальное сделали болгары (покушение болгарских спецслужб на диссидента Георгия Маркова в Лондоне – прим. НСН). Мы, так сказать, слабые соучастники. Второе исключение – это Афганская война (штурм дворца Хафизулла Амина – прим. НСН)», - отметил он.

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Собеседник НСН предположил, что подробности покушения на Скрипаля всплывут только после отставки британского премьер-министра.

«"Дело Скрипалей", я уже об этом писал, очень запутано. Я уверен, что наше политическое руководство не могло посылать людей, совершенно не в интересах Путина и правительства создавать такой международный скандал накануне выборов. Нужно быть круглым идиотом. Но что-то произошло. Это не полностью инсценировка. Не так все просто. Вот эти ребята, Петров и Боширов, которых за ушко и на солнышко вытащили, могут быть кем угодно, спецназом, штурмовиками, но только не разведчиками. Не знающие английского любители английской готики! Это фигня и хохма. Однако англичане в свойственной им манере использовали это в своих довольно гнусных политических целях. Они мастера по части дезинформации. Этот клубок уже пора распутать. Мы его не распутаем, пока Тереза Мэй, скучная как овсяная каша, не уйдет в отставку. Она, кстати, была при деле Литвиненко, и это тоже история очень загадочная», - добавил он.

Напомним, 4 марта 2018 года на улице в Солсбери нашли без сознания Сергея и Юлию Скрипаль. В Великобритании завили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое якобы производилось ранее в РФ, после чего британские власти возложили ответственность за покушение на жизнь семьи несёт Россия. Позже Скотленд-Ярд опубликовал фотографии предполагаемых «преступников» Петрова и Боширова.

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