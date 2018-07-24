Экс-консул: Зона без иранских военных устраивает Израиль

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В эфире НСН Алекс Векслер опроверг данные Reuters о том, что Израиль не принял предложение РФ о создании на юге Сирии зоны без иранских военных.

По итогам визита российской делегации в Западный Иерусалим Израиль не принял предложение РФ о создании на юге Сирии зоны без иранских военных, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в Израиле. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова, начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, где, в частности, обсуждалась антитеррористическая операция на юге Сирии и вопросы обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, состоялась 23 июля.



В эфире НСН экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер заявил, что израильская сторона не отказывалась от российского предложения о создании стокилометровой зоны, однако продолжает выступать против присутствия Ирана на сирийской территории.

«Наши требования до сегодняшнего дня – мы против любого присутствия Ирана на территории Сирии. Наш премьер-министр [Биньямин Нетаньяху] на встрече с Лавровым заявил, что мы принимаем на первом этапе стокилометровые разграничения, но продолжаем настаивать на выводе всех иранских, про иранских и шиитских формирований с территории Сирии. Это было услышано всеми. Это наша первоначальная задача и идея. А в случае провокаций, которые будут со стороны иранцев или Хезболлы в любой точке Сирии - в стокилометровой или вне стокилометровой зоны - если они будут устраивать свои позиции и лагеря, мы оставляем за собой право на уничтожение этих позиций», - заявил Векслер.

Экс-консул пояснил, что некоторые недопонимания между Москвой и Иерусалимом возникли после саммита Россия-США в Хельсинки, где также обсуждался вопрос обеспечения безопасности Израиля.

«В последнем [телефонном] разговоре между нашим премьер-министром и президентом РФ Владимиром Путиным выяснилось, что есть недопонимание между нами после выступления российского президента и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. Я не знаю подробностей разговора, не присутствовал там, но знаю, что в устах российского президента прозвучали одни заявления по вопросам обеспечения безопасности [Израиля], а устах американского президента – другие. И возникло недопонимание. Поэтому российским президентом был предложен немедленный приезд в Израиль российской делегации, по итогам которого вернули на нужную точку все несогласованности», - уточнил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита Россия-США в Хельсинки Дональд Трамп заявил, что считает недопустимых нахождение иранских военных неподалеку от Израиля и готов обсуждать этого вопрос.

Отметим, что Нетаньяху на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым заявил, что странам необходимо сохранять близкие отношения, пишет Газета.ру. Тель-Авив также настаивает, чтобы соглашение о разделении сил, заключенное в 1974 году, выполнялось в том же виде, как это было до начала сирийского кризиса в 2011 году.

Ранее Израиль предоставил коридор для эвакуации «Белых касок» и членов их семей с территории Сирии, которая проходила в ночь на 22 июля.

