Экс-глава ГИБДД высказался о народных инспекторах

Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД прокомментировал НСН разработку закинициативы о народных инспекторах на дорогах

Госдума в первом чтении поддержала законопроект о народных инспекторах на дорогах. Речь идет о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД на основе фотографий или видеозаписей. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ.

Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров в беседе с НСН отметил, что не видит ничего страшного в усилении контроля на дорогах.

«В других странах «закладывать» друг друга, извините меня, - правило. Более того, в частности в Германии, например, граждане могут даже штрафовать друг друга. Если гражданин докладывает немецким властям о противозаконных действиях соседа, он даже может часть суммы штрафа оставить себе в качестве вознаграждения за бдительность.

Есть разные страны и подходы. Как законодательная инициатива будет реализована в России, посмотрим. Но не вижу ничего страшного в том, чтобы государство усилило контроль на дорогах и привлекло к этому граждан», - заявил эксперт.

Ранее координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в беседе с НСН заявил, что народный контроль на дорогах - это не доносы.