Шкуматов: Народный контроль на дорогах - это не доносы

Координатор движения «Синие ведерки» прокомментировал НСН законопроект о народных инспекторах на дороге.

Госдума поддержала законопроект о народных инспекторах на дорогах. Речь идет о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД на основе фотографий или видеозаписей. Инициатива была внесена на рассмотрение правительством РФ.

В список таких правонарушений, согласно законопроекту, попадают проезд на красный сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, непредоставление преимущества в движении пешеходам, нарушение правил остановки или стоянки автомобилей.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в эфире НСН предположил, что с введение закона нарушений ПДД станет меньше.

«Все будет зависеть от того, как это будет реализовано. Например, в Москве, где упор сделан на нарушение правил парковки, это очень конфликтное приложение. Оно вызывает много вопросов у людей, которые, может быть, совершают какие-то формальные нарушения, но при этом не мешают остальным людям. Что касается самого предложения, это, безусловно, даст какой-то намек тем, кто привык ездить в отсутствие инспекторов ГИБДД на красный свет, по встречке, по тротуарам. Теперь это будет более рискованно, что должно внести дополнительный элемент порядка и увеличение безопасности на дорогах. Но подобные нарушения совершаются в динамике, это должно быть предусмотрено разработчиками», - отметил эксперт.

Собеседник НСН рассказал, что борьба граждан с нарушителями направлена на увеличение безопасности на дороге.

«Доносить на других как раз в характере россиян. Но я бы не говорил здесь о доносительстве, скорее речь идет об увеличении порядка на дорогах. Когда вы фиксируете нарушения со стороны человека, который едет на красный сигнал светофора, вы тем самым защищаете себя от его действий. Такие действия не могут расцениваться как донос. Это борьба с нарушителями общественного порядка, совсем иная категория. Но есть и формальные нарушения, которые происходят из-за несовершенства дорожно-транспортной структуры. В основном это касается парковок, но иногда и того, как едет водитель по дороге», - добавил он.

Ранее сообщалось, что глава ГИБДД Михаил Черников призвал увеличить размер штрафа за превышение скорости на 20 км/ч. В настоящее время за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а с учетом его уплаты в «льготный период», - 250 рублей. При этом, по словам главы ГИБДД, превышение скоростного режима – одно из самых серьезных нарушений ПДД.