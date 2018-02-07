Экс-генпрокурор: Таких масштабных «чисток» как в Дагестане не было со времен ГКЧП

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В эфире НСН Валентин Степанков рассказал о процедуре проверок в случае привлечения к уголовной ответственности премьер-министра региона.

Сразу в нескольких министерствах и ведомствах Дагестана в среду, 7 февраля, сотрудники силовых структур проводят выемку документов. Оперативные мероприятия проходят в рамках уголовных дел, ранее возбужденных в отношении экс-премьера республики Абдусамада Гамидова, двух его заместителей и бывшего министра образования Дагестана Шахабаса Шахова.



В эфире НСН первый генеральный прокурор России Валентин Степанков выразил мнение, что проверки подобного масштаба проводились разве что во времена Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в 1991-ом году.

«У нас было около 40 уголовных дел возбуждено в связи с ГКЧП, и тогда мы проверяли действия должностных лиц порядка 40 регионов. Была изучена документация, решения, которые принимались, поскольку региональные власти могли пойти на поводу у ГКЧП и принимать незаконные решения, которые ограничивали бы свободу граждан. Но тогда это не было связано с запретом на выезд, как в Дагестане. Это было доверено местным следственным органам и органам прокуратуры на местах. Дела были расследованы, потом запрошены в Москву. В конечном итоге, мы эти дела прекратили, придя к выводу, что, обсуждая проблему ГКЧП на местах, не принималось каких-либо решений, ограничивающих права и свободы. Но такого, чтобы мы возбуждали дела, задерживали, допрашивали сверху донизу министров, начальников управлений – такого я не припоминаю», - отметил он.

По словам Степанкова, когда речь идет о привлечении к уголовной ответственности губернатора или премьер-министра региона, как в случае с Дагестаном, обязанность следствия - проверить прохождение документации по всем ведомствам, которые ему подчинены.

«Это проверялось и на Сахалине, когда привлекали Хорошавина (Александр Хорошавин – экс-губернатор Сахалинской области, обвиняемый в получении взяток и в легализации денежных средств – прим. НСН). Другое дело, что круг соучастников его преступных действий был гораздо уже, чем пока подразумевается в Дагестане. Там следствие только началось. И говорить о том, что целый круг виновных, пока преждевременно. Они только задержаны, обвинения еще не предъявлены. Какие будут последствия, насколько коррупция, хищения или злоупотребления должностями полномочиями проникли в органы управления республики – это покажет только следствие», - подчеркнул экс-генпрокурор.

Источник в силовых структурах региона также сообщил, что в ряде министерств и ведомств работает группа проверяющих из Генпрокуратуры РФ, отмечает ТАСС.

Ранее в республику прибыла комиссия из Москвы в составе сотрудников центрального аппарата МВД, Генеральной прокуратуры и ФСБ. Она выявила масштабные хищения средств из федерального бюджета, в том числе якобы на развитие системы здравоохранения.

В Махачкале были задержаны члены регионального кабмина, сообщает Чиновников этапировали в Москву. Накануне, 6 февраля, Басманный суд столицы арестовал их на два месяца.

5 февраля правительство республики было отправлено в отставку по решению врио главы Дагестана Владимира Васильева.