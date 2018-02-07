Госдума: «Чистка» Дагестана требует осторожности

Гаджимет Сафаралиев в эфире НСН призвал учитывать особенности Дагестана во время проверки силовиками деятельности руководства республики.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан опровергло информацию о мероприятиях силовиков. «Никаких обысков и проверок не проводится, мы работаем в штатном режиме», - сообщили ТАСС в пресс-службе управления. Источник в силовых структурах республики рассказал, что в управлении ФССП проходит выемка документов в рамках проверки со стороны Генпрокуратуры. В Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы. По обвинению в коррупции накануне арестованы руководители республиканского правительства – теперь уже бывшие премьер-министр Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и министр образования. Их обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на социальные программы. Помимо руководства правительства Дагестана задержаны также мэр и главный архитектор Махачкалы.

Глава комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев в эфире НСН заявил о том, что силовикам необходимо учитывать особенности региона и тщательно выверять свои действия.

«Центр решил почистить региональные элиты и пришёл Владимир Васильев - временно исполняющий обязанности главы Дагестана. Это непростая республика, не тот регион, где можно сказать «а, там решили и всё». В конце концов, наша общая задача – стабильность Российской Федерации. Если последние события, связанные с арестом высокопоставленных чиновников Дагестана, законны, то это не приведёт к напряжённости в регионе. Если же, это такая кампанейщина, то может раскачать ситуацию. Посмотрим, что получится и уже потом двигаться дальше», - отметил Гаджимет Сафаралиев.

Между тем, силовики начали обыски в трёх министерствах Дагестана - образования, финансов и здравоохранения. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики. Он не исключил, что за оперативными мероприятиями последуют задержания. Ранее врио главы Дагестана Владимир Васильев подверг жёсткой критики работу правительства республики, бюджет которой на 75% датируется из федерального центра. После этого Васильев отправил кабинет министров в отставку.