В «Роснефти» посоветовали лечиться составителям списка «Миротворец»

ФОТО: Михаил Леонтьев // РИА Новости

Михаил Леонтьев заявил НСН, что внесение в список Герхарда Шрёдера не повлияет на деятельность компании.

Экс-канцлер Германии, занимающий пост председателя совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шрёдер пополнил список украинского сайта «Миротворец», соответствующая информация размещена на ресурсе. Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляция общественно значимой информацией, а также антиукраинская пропаганда.

Этот факт никак не повлияет на деятельность компании, заявил в эфире НСН вице-президент «Роснефти» по внешним коммуникациям, журналист и публицист Михаил Леонтьев. По его мнению, пополнением списка сайта занимаются люди с параноидальными наклонностями, неспособные оказать влияние на что-либо в мире.

«Это не может никак отразиться ни на чём, кроме личных путей и судеб отдельных людей, каким-то образом связанных с Украиной. Вся эта параноидальная возня не может отразиться ни на чём. Есть у параноиков такая манера — составлять списки, кого они ненавидят, хотят расстрелять, расчленить и съесть. И перед сном обновлять, перечитывать их. Пускай лечатся», — посоветовал Леонтьев.

Добавим, что в материалах дела Герхарда Шрёдера утверждается, что он неоднократно высказывался в СМИ о правомерности присоединении Крыма к России, также обвинял Украину в войне в Донбассе и называл ошибкой действия ЕС по интеграции с Украиной по принципу «или с нами, или с Россией».