Экс-депутат Рады: Словами о санкциях Коломойский постебался над Порошенко

Бывший депутат украинского парламента в эфире НСН рассказал, кого бы в действительности вычеркнул Порошенко, если бы список согласовывался с ним.

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему Россия не ввела санкции против него. Он утверждает, что якобы черный список Москва согласовывала с администрацией президента Украины и, что возглавлял «редколлегию» сам президент Пётр Порошенко, передает УНИАН. По утверждению миллиардера, Порошенко вычеркнул его из списка для того, «чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля».

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН назвал очевидным факт того, что никакой список не согласовывался с президентом Украины.

«Знаете, Игорь Коломойский поддерживает финансово "95-й квартал" [команда КВН — прим. НСН]. Вероятно, Коломойский в тренде этой команды решил пошутить над Петром Порошенко, постебаться. Потому что понятно, что никакой санкционный список с Порошенко не согласован. Приведу пример. Да, его [Коломойского — прим. НСН] нет. Объяснили очень просто, что как бы президент его не включает. Но в списке есть предприятия Порошенко, там есть его сын. Я бы, как отец, 100% бы вычеркнул своего сына из списка. Поэтому это такой стёб. А когда над политиком смеются, это уже говорит о том, что он не является политиком. Это уже политический шут и клоун. Нужно понимать вот этот подтекст. Коломойский смеётся над Порошенко, как и вся Украина», — объяснил эксперт.

Напомним, в список лиц, в отношении которых Россией были введены ответные меры на санкции Украины, попал сын украинского лидера Алексей Порошенко. Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Меры предусматривают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы страны.