Экс-депутат Рады: После победы Зеленского придется менять конституцию

Политик в эфире НСН заявил, что не видит в Зеленском потенциал главы государства.

В первом туре президентских выборов на Украине победил шоумен Владимир Зелинский, набрав более 30% голосов. Во второй тур вышел также действующий президент страны Петр Порошенко (16,65%).

Бывший депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН заявил, что в случае победы Зеленского во второму туре возникнет необходимость изменения конституции Украины.

«Вопрос не в том, как отреагирует Зеленский в случае его победы, а как отреагирует система. Оптимальный вариант при его победе – конституционная реформа и переход к парламентской форме правления. Значительное ограничение полномочий президента и расширение полномочий премьер-министра. Я не вижу в Зеленском потенциал, чтобы взять на себя ответственность за страну и предложить какой-то выход из этой сложной ситуации - начиная от войны и заканчивая экономическим кризисом, который длится уже добрых пять лет», - сказал он.

Напомним, второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.