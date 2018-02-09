Политолог: Продажа бойцами ВСУ оружия ополченцам Донбасса - реальная проблема

В эфире НСН Олег Соскин не исключил факт продажи бойцами ВСУ ополченцам ДНР финских снайперских винтовок.

СМИ стало известно о фактах продажи оружия бойцами Вооруженных сил ополченцам Донецкой народной республики (ДНР). В частности, речь идет о поставках финских снайперских винтовок.



В эфире НСН украинский политолог Олег Соскин отметил, что пока официальных подтверждений этой информации нет, но не исключил, что такие нелегальные поставки действительно могут осуществляться.

«Пока это официально не озвучено через украинские органы. Но вопрос надо ставить открыто. К сожалению, незаконная торговля оружием разным сторонам в зоне конфликта на разных уровнях существует на Украине. Сейчас, например, идет разбирательство по поводу одного из заместителей министра обороны из-за нарушений при закупке горючего. К сожалению, в армии это явление пока распространенное. Но пока неизвестно, как с ним бороться», - отметил политолог.

Соскин также напомнил, что в этом году Соединенные Штаты поставят украинской стороне переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin. Комплекс предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей. По информации СМИ, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн, сообщает «Росбалт».

«Но там будет другая ситуация и все будет происходить под наблюдением американских инструкторов. Я думаю, что в зоне боевых действий должны создаваться специальные структуры, которые не позволят такие вещи (нелегальные поставки вооружения – прим. НСН) осуществлять, - считает эксперт.

По данным телеграм-канала «WarGonzo», стоимость одной такой снайперской винтовки составляет семь тысяч долларов. Также в Интернете появилось фото бойца Донецкой народной республики с купленной ранее винтовкой.

9 февраля стало известно, что в самопровозглашенной Донецкой народной республике создали и испытали самую крупнокалиберную в мире снайперскую винтовку под названием «Сепаратист». В середине декабря прошлого года глава ДНР Александр Захарченко рассказал о развитии военно-промышленного комплекса (ВПК) в самопровозглашенной республике, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что у населения Украины на руках находится 5 млн единиц незарегистрированного оружия. Основная масса нелегального вооружения поступает из зоны конфликта в Донбассе, отмечает RT. Таким образом, Украина становится одним из крупнейших в Европе рынков нелегального вооружения.