Доренко: Я лично общался с Гуцериевым вчера

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин

Известный журналист Сергей Доренко в беседе НСН заявил, что информация об отъезде Михаила Гуцериева из России не соответствует действительности.

Промышленно-финансовая группа «Самфар» отрицает информацию о том, что её основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность. Как отмечает «Интерфакс», в официальном заявлении отмечается, что «травля инициирована и проплачена бизнес конкурентами. Это наносит ущерб деловой репутации самого Гуцериева и вредит текущей деятельности компании». Между тем, сам Михаил Гуцериев в интервью Business FM заявил, что это «серьезная диверсия». Сейчас, по его словам, принимаются соответствующие меры.

«Мы ищем источник от кого, кто финансировал. Будем разбираться. Дальше будем смотреть обстановку», - отметил Гуцериев.

Кстати, в беседе с НСН известный журналист Сергей Доренко заявил, что общался с Михаилом Гуцериевым в воскресенье вечером.

«Для начала скажу одно: он никуда не убегал. Почему об этом [сообщают] Собчак и Куликов я не знаю, но он не убегал. Обидно, когда люди используют своё имя для того, чтобы что-то заявить. А потом выясняется, что это не так. Это просто неверная информация. Вот и всё. Я знаю, что вчера вечером он был в Москве», - отметил собеседник НСН.

Сергей Доренко расценил растиражированную информацию о якобы отъезде Михаила Гуцериева из России, как проявление бизнес-конкуренции, давление, а также попытку сделать его положение более шатким.

Напомним, первым сообщение об отъезде Гуцериева из страны опубликовал Telegram-канал «Незыгарь». Позже об этом, частности, сообщили телеведущая Ксения Собчак и ведущий программы «Право знать» Дмитрий Куликов.

В настоящий момент руководство группы «Самфар» настаивает на публичных извинениях журналистов, которые, по их утверждению, распространили ложные сведения. У компании есть претензии к экс-кандидату в президенты и журналисту Ксении Собчак, ведущему программы «Право знать!» Дмитрию Куликову и участнику этой программы Игорю Виттелю. В противном случае «Самфар» будет вынуждена обратиться в суд.