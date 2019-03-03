Для чего придумано дело Скрипалей? Мнения экспертов

Сергей Скрипаль

Российские эксперты сомневаются, что Скрипали еще живы.

В канун годовщины инцидента в британском Солсбери посольство России призвало британские власти раскрыть подробности дела Скрипалей. Об этом говорится в официальном заявлении российского дипведомства.

«Посольство призывает британское правительство снять завесу секретности с хода расследования, дать возможность встретиться с российскими гражданами и прекратить грубую антироссийскую кампанию в британской прессе» - заявили в российском посольстве.

В дипломатическом ведомстве отметили, что британское правительство до сих пор не предоставило официальной версии инцидента, которая была бы подкреплена неопровержимыми доказательствами. Также в заявлении говорится о том, что в нарушение международного права Лондон организовал изоляцию Скрипалей, ведет уничтожение улик, что лишает возможности проверить британскую версию событий.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил НСН, что дело Скрипалей использовано против России, чтобы обвинить ее в том, что наша страна явно никогда не совершала.

«Дело Скрипалей – результат русофобской кампании, которая была начата в США и активно поддержана в Великобритании», - отметил сенатор.

Владимир Джабаров обратил внимание, на то, что до сих пор британские власти не предъявили живого экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и много месяцев скрывают его дочь Юлию, которая является российской гражданкой.

«Можно сделать вывод, что это делается умышленно или с ними что-то случилось. Даже если Скрипали не хотят, по версии Лондона, общаться с сотрудниками российского консульства, пусть нам покажут неопровержимую картинку, где Скрипали общаются с представителями британских властей, журналистами», - заявил собеседник НСН.

Виктория Скрипаль, племянница бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в Солсбери, заявила НСН, что свидетели инцидента спустя год начали менять свои показания.

«24 июля последний раз Юлия Скрипаль выходила на связь. Она поздравила с 90-летием бабушку. Сказала, что через три дня дядя позвонит. Звонков больше нет. Семья не владеет никакой официальной информацией об их судьбе. Британская пресса говорит, что появились люди, которые спасли Сергея Скрипаля. Но из полицейского отчета от 3 марта следует, что их обнаружили люди на скамейке в бессознательном состоянии. Свидетели этого происшествия скрываются или меняют свои показания. «Новичок» на ручке двери, а меняют крышу дома. У Терезы Мэй плохо получается скрывать информацию по отравлению. Считается, что Скрипали живы. Но не верю, что Сергей Викторович жив. Очень странно, что Британская сторона отказала мне визу, чтобы я увидела своих родственников», - подчеркнула она.

Генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов учбежден, что британская версия об инциденте абсолютно нелогична.

«На территории Великобритании всегда осуществляются покушения исключительно в какой-то экзотической форме. Еще со времен Шекспира. Это абсолютно управляемая и корректируемая операция, которая управлялась. Каждый факт на это показывает. В обычной районной больнице, куда доставлены Скрипали, сразу определили, что вещество, которым отравлены данные лица, относится к боевому отравляющему веществу. И тут же находится антидот для лечения отравленных сверхсекретным ядом лиц. В Британии не скрывают улики. Они пытаются скрыть отсутствие улик. Они оказались заложниками этой ситуации», - констатировал бывший генерал-майор ФСБ.

По мнению сенатора Владимира Джабарова, дело Скрипалей Лондон искусно использует для отвлечения британцев от проблем Brexit, от других внутриполитических проблем, в том числе отношений консерваторов и лейбористов.

«Это все – большой спектакль, который придуман, чтобы опорочить Российскую Федерацию. К сожалению, сейчас отношения нашей страны с западными партнерами на очень низком уровне, но мы с железной выдержкой продолжаем вести свою внешнюю политику и не позволим, чтобы нас изолировали. Мы ни от кого не закрываемся и готовы к взаимодействию», - сказал сенатор.

Напомним, Лондон обвиняет Москву в том, что Скрипали были отравлены ядом «Новичок», который мог быть произведен в России. Россия отрицает обвинения.

Буквально завтра, 4 марта в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Год дела Скрипалей: Что до сих пор скрывает Великобритания?». В ней примет участие племянница Скрипаля Виктория, которая готовится выпустить книгу о произошедших событиях – «Разговор с чёрным котом». Девушка расскажет о новых фактах дела Скрипалей, о том, что ей удалось выяснить за прошедший год, и каких целей она будет добиваться в дальнейшем. Кроме того, она приоткроет завесу тайны над книгой.