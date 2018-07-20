Дипломат: Детали и эмоции личной встречи Путина с Трампом переводчик не передаст

Предложение ряда конгрессменов и сенаторов-демократов вызвать на допрос переводчицу Марину Гросс, которая работала на саммите Россия-США, ее коллега, переводчик экс-президента Соединённых Штатов Рональда Рейгана Димитрий Заречняк назвал возмутительным. Переводчик заявил, что за время своей работы никогда не встречался с подобной практикой, сообщает РИА Новости.
В эфире НСН чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь отметил, что вызвать переводчика на допрос могут только в рамках уголовного разбирательства.
Корчмарь также подчеркнул, что в мировой практике не было случаев, когда переводчиков допрашивали по результатам встреч официальных представителей стран. «Это нигде никогда не происходило и не предусмотрено», - заявил Корчмарь.
Формат встречи один-на-один, который был на саммите Россия-США, по словам дипломата, тем более не предполагает запись разговора. «Встреча один-на-один - это нечто сакральное. На ней руководители стран обсуждают самые острые проблемы, тонкости во взаимоотношениях, где можно найти компромисс, договориться о чем-либо. Там могут быть и эмоциональные всплески и какие-то слова, которые не очень подходят для СМИ. То, что происходит на таких переговорах, никогда не в деталях не раскрывают в СМИ. Это негласное правило всех переговорщиков», - пояснил собеседник НСН.
Отметим, что комитет сената по разведке уже забаллотировал инициативу о допросе переводчицы. Работа переводчиков на встрече президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом вызвала обсуждение в конгрессе на фоне слухов о «сговоре Трампа с Россией». Саммит Россия-США прошел в Хельсинки 16 июля, напоминает RT. Помимо переговоров в присутствии членов делегаций, лидеры стран так же провели личную встречу.