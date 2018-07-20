Дипломат: Детали и эмоции личной встречи Путина с Трампом переводчик не передаст

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Ряд конгрессменов и сенаторов-демократов предложили вызвать на допрос переводчицу Марину Гросс, которая работала на саммите Россия-США.

Предложение ряда конгрессменов и сенаторов-демократов вызвать на допрос переводчицу Марину Гросс, которая работала на саммите Россия-США, ее коллега, переводчик экс-президента Соединённых Штатов Рональда Рейгана Димитрий Заречняк назвал возмутительным. Переводчик заявил, что за время своей работы никогда не встречался с подобной практикой, сообщает РИА Новости.

В эфире НСН чрезвычайный и полномочный посланник 2-го класса в отставке Василий Корчмарь отметил, что вызвать переводчика на допрос могут только в рамках уголовного разбирательства.

«Я 18 лет работал переводчиком, и знаю, что это за работа. Никогда от меня не требовали, чтобы я делал расширенную запись. Переводчик просто не сможет весь разговор записать, разве что делать какие-то пометки. Он сосредоточен на том, чтобы перевести правильно разговор. Работа эта очень сложная, и никогда не хватает времени чтобы что-то записывать детально. А вспоминать что-либо – это чисто эмоциональный процесс. Вызвать переводчика на допрос они могут лишь в том случае, если будет уголовное разбирательство. Если переводчик совершил какое-то противоправное действие. Только в этом случае могут ему представить иск, завести уголовное дело и потом допрашивать. Но это уже суд выносит решение», - пояснил эксперт.

Корчмарь также подчеркнул, что в мировой практике не было случаев, когда переводчиков допрашивали по результатам встреч официальных представителей стран. «Это нигде никогда не происходило и не предусмотрено», - заявил Корчмарь.

Формат встречи один-на-один, который был на саммите Россия-США, по словам дипломата, тем более не предполагает запись разговора. «Встреча один-на-один - это нечто сакральное. На ней руководители стран обсуждают самые острые проблемы, тонкости во взаимоотношениях, где можно найти компромисс, договориться о чем-либо. Там могут быть и эмоциональные всплески и какие-то слова, которые не очень подходят для СМИ. То, что происходит на таких переговорах, никогда не в деталях не раскрывают в СМИ. Это негласное правило всех переговорщиков», - пояснил собеседник НСН.

Отметим, что комитет сената по разведке уже забаллотировал инициативу о допросе переводчицы. Работа переводчиков на встрече президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом вызвала обсуждение в конгрессе на фоне слухов о «сговоре Трампа с Россией». Саммит Россия-США прошел в Хельсинки 16 июля, напоминает RT. Помимо переговоров в присутствии членов делегаций, лидеры стран так же провели личную встречу.