Мир через силу. Маневры Трампа напомнили эксперту политику Рейгана

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ рассказал НСН, почему Трамп пригрозил стать «худшим врагом» Путина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае разлада отношений с российским коллегой Владимиром Путиным, он станет его «худшим врагом». Об этом американский лидер рассказал в интервью CBS. Трамп добавил, что он был намного жестче с Россией, чем его предшественник Барак Обама или любой другой президент США.

В эфире НСН директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулёв объяснил высказывания Трампа его нарциссизмом и попытками управлять пропагандисткой кампанией, направленной против него самого (слушайте аудио).

«Это риторика, которая ведется в русле той пропагандисткой кампании, которая развернулась и против Трампа, и против его встречи в США. Поэтому Трамп делает такие заявления, маневрирует, пытается сменить какие-то акценты в этой кампании. Это не более того, поэтому здесь это нужно воспринимать достаточно критически. Еще в ходе избирательной кампании Трампа обвиняли в неком нарциссизме, то есть он собой любуется, считает, что у него все прекрасно получается. Насчет его жесткости в отношении России, Рейган тоже был уверен, что Горбачев пошел на переговоры только из-за того что США оказали давление на СССР, заняли позицию силы. Как Рейган говорил, мир через силу. Вот он был уверен в этом, хотя причины там были совсем другие. То же самое с Трампом происходит. Он говорит то, что хотят от него услышать и не более того», — разъяснил американист.Напомним, президент США подвергся жесткой критике со стороны американской общественности после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки.