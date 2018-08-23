Давление по-американски. Почему Патрушев и Болтон не подписали итоговое заявление?

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Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД рассказал НСН о значении встречи представителей по безопасности от России и США.

Россия и США не подписали итоговое заявление после встречи секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, сообщает ТАСС. Препятствием для подписания документа стал пункт о признании Россией попытки вмешательства в выборы президента США. Отмечается, что основной темой встречи стало обсуждение проблем нераспространения ядерного оружия.

Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН объяснил, зачем США включили в документ пункт, с которым Россия априори не согласится.

«Я не думаю, что в США люди, представляющие структуры на уровне национальной безопасности, настолько наивны, что будут настаивать на пункте о российском вмешательстве и без него никак дальше не продвигаться. Я думаю, что это продуманная или намеренная позиция. Потому что, как только бы мы это подписали, везде бы стали утверждать, что мы сами подтвердили своё вмешательство. К сожалению, американская сторона заняла такую позицию. Хотят, видимо, оставить для себя возможность давления и влияния на Россию», — предположил дипломат.

Несмотря на то, что итоговое заявление не было сделано после встречи американского и российского представителей, сам факт переговоров имеет большое значение, добавил Сурма. Он оставляет пространство для дальнейшего взаимодействия государств.

«То, что договорённости не были закреплены каким-то документом, конечно, не очень хорошо. Но сам факт встречи и обсуждения наиболее актуальных и злободневных проблем, в том числе и в области ядерного разоружения, он важен. Он полезен и без подписания окончательного документа. Потому что позиции сторон стали яснее, были более чётко обозначены, что фактически даёт возможность для дальнейших контактов. Поэтому дверь для дальнейших встреч осталась открытой», — заключил собеседник НСН.

Добавим, Джон Болтон по итогам встречи рассказал прессе, какие темы обсуждались с его российским коллегой. По его словам, был поднят ряд вопросов о контроле над оружием, обсуждались проблемы контртерроризма, а также нелегальной миграции. Как отмечает RT, стороны также затронули тему конфликта в Сирии и коснулись проблем Ближнего Востока.

Напомним, что США обвиняют Россию во вмешательстве в выборы американского президента, в результате которых пришёл к власти Дональд Трамп. Тема «Русского следа» не перестаёт быть на слуху — так, накануне глава Microsoft заявил, что Москва вновь встревает во внутренние дела США, предпринимая попытки кибератак и создавая фейковые веб-сайты накануне выборов в Конгресс.