Депутат: «Троянский конь» США станет сигналом к действию для России

Первый зампред комитета ГД по обороне объяснил НСН опасность такого рода агрессии со стороны Соединенных Штатов для обширной территории России.

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн сообщил, что Пентагон решил заняться разработкой новой военной стратегии, предусматривающей скрытое вторжение в тыл противника. Он отметил, что новая тактика ведения боевых действий может быть использована, в первую очередь, против России и Китая. Метод ведения такой войны, по словам Голдфайна, заключается в незаметном проникновении на территорию противника одновременно на суше, в воздухе и на море. Предполагается обойти столкновение с сильными сторонами обороны противника и нанести удар по слабым. По словам американского генерала, на разработку стратегии, напоминающей тактику «троянского коня», уйдет около года, затраты составят 135 миллиардов долларов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что такие высказывания США вызывают опасения и могут спровоцировать действия со стороны России (слушайте аудио).

«Опасна любая агрессия, и мы не имеем права ее недооценивать. Любая агрессия опасна для мирных жителей, для вооруженных сил, для инфраструктуры, для независимости страны, сбоя ее отлаженного мирного режима действий. Но более всего меня пугает то, что об этом начали говорить настолько открыто и настолько не завуалированно, насколько люди спокойно рассуждают на предмет военной агрессии или военного вторжения в Россию. На мой взгляд, если никто этого не скрывает, если речь идет только о вопросе времени и речь идет о том, чтобы пересмотреть стратегию и разработать какой-то окончательный план, то либо это холодная война, которая нам не нужна, либо это сигнал к действиям для нашего руководства», — рассказал он.

Напомним, ранее начальника штаба ВМС США Джона Ричардсона призвал Вашингтон первым нанести удар» по России в связи с ограничением водных путей. Заявление Ричардсона вызвало волну иронии среди интернет-пользователей. Кто то зазвал «слабоумием и отвагой» призыв начальника штаба ВМС США, а кто-то даже предположил, что удар по России США могут нанести только в компьютерной игре.