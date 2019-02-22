Свободная Арктика. Почему США беспокоятся из-за «Северного морского пути»

В эфире НСН эксперты объяснили причины активизации притязаний Соединенных Штатов на Арктику и их обеспокоенности действиями России.

США не допустят, чтобы Россия полностью контролировала Северный морской путь и имела превосходство в Арктике. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. По его словам корабли России «мнимо» считают Арктику своей территорией, потому как регион имеют право использовать все страны Арктического совета. Кроме того Фогго выступил также и против усиления действий в Арктике со стороны Китая, а российско-китайский союз, по его мнению, является слабым из-за несоответствия целей, преследуемых странами. Адмирал подчеркнул, что Соединенные Штаты также заинтересованы в использовании «Северного морского пути», так как их корабли слишком велики для хождения по столь мелким водам.

Это уже не первое заявление американской стороны относительно действий России в Арктике. Так, ранее в США заявили о намерении укрепить свои позиции в Арктике и ответить на «чрезмерные притязания» РФ и Китая в регионе. Тогда первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что Вашингтон может лишь озвучивать свои намерения на словах, однако воплотить их в жизнь ему вряд ли удастся.

«РФ, в частности министерство обороны, гораздо раньше начали осваивать Арктику. Россия там закрепилась, мы единственная страна в мире, которая имеет там атомный ледокольный флот. Поэтому думаю, что США могут только озвучивать свои планы, чтобы показать так называемое присутствие либо интерес к этому региону. Это не тот регион, в котором США привыкли чувствовать себя спокойно. Он не создан для ведения длительных боевых действий», — заверил Шерин.

В свою очередьв эфире объяснил причины столь явного волнения со стороны США относительно освоения Арктики Россией или другими странами.

«В Арктике всегда была угроза. В Арктике находятся запасы [природных ископаемых]. В этом плане кто первый сумеет добираться до таких запасов – это приоритет. Поэтому развитие таких компонентов, как авиация, имеет для Арктики большое значение», - считает Касатонов.

Добавим, что только в 2019-2024 году Россия планирует потратить на развитие «Северного морского пути» почти 735 миллиардов рублей. В проект включена, в том числе железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе (Северный широтный ход) протяженностью 707 километров, которая обойдется в 235,9 миллиардов рублей.