Депутат: Площадь Немцова в Вашингтоне доказывает, что он был агентом США

В эфире НСН Евгений Фёдоров заявил, что Немцов виновен в резком падении российской экономики в 90-е годы.

В Москве 27 февраля по случаю годовщины убийства российского политического деятеля Бориса Немцова состоится возложение цветов. Мероприятие пройдет на месте убийства политика на Москворецком мосту. Также 27 февраля состоятся церемония открытия площади перед посольством РФ в Вашингтоне, которой ранее по решению городского совета было присвоено имя Бориса Немцова.



В эфире НСН депутат Госдумы, член Центрального политсовета «Единой России» Евгений Фёдоров выразил мнение, что решением о присвоении площади имени российского оппозиционера американцы показали, что Немцов был их агентом.

«Да, Немцов – российский политик. Американцы показали, что это был их агентом. Тем самым американцы укрепили позиции патриотов России, которые связывают с Немцовым ту катастрофическую ситуацию, в которой сегодня живет Россия. Только в экономике мы в 14 раз упали за 25 лет, к чему приложил руку лично Немцов. Это, мне кажется, наоборот нанесло удар по тем силами, которые с именем Немцова связывали какое-то антироссийское восстание в Москве. Это война – они называют площади своими героями, а мы – своими. Все нормально», - заявил парламентарий.

Ранее в эфире НСН профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма сравнил решение американской стороны о переименовании площади в Вашингтоне с «укусом комара».

«Если мы не реагировали на более серьёзные поступки со стороны США, то на такие мелкие, как укус комара, можно практически не реагировать. Нужно использовать своего рода репеллент от таких “насекомых”», - сказал он.

Борис Немцов в 1990-х годах занимал ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Суд в Москве назначил пяти участникам убийства от 11 до 20 лет заключения, сообщает РИА Новости. Следственный комитет продолжает расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении «ряда неустановленных лиц».

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт призвала правительство России убедиться, что все причастные к убийству политика Бориса Немцова предстали перед правосудием, отмечает RT.