Дипакадемия: Изменение адреса посольства США в Москве - мелкая политическая провокация

В Дипакадемии скептически отнеслись к идее назвать безымянный внутридворовый проезд, расположенный у посольства США, Североамериканским тупиком.

Мэрия Москвы в ближайшее время рассмотрит вопрос об изменении почтового адреса посольства США в Москве по предложению председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева (ЛДПР), выступившего с инициативой переименовать его в Североамериканский тупик, 1. Об этом говорится в ответе столичных властей на соответствующий запрос парламентария, сообщает ТАСС.





Профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД Иван Сурма в эфире НСН рассказал, почему подобные инициативы ничего не изменят в отношениях двух стран.



«Как бы вы ни назвали любой объект, суть дела от этого не изменится. Мне кажется, это предложение на уровне неких политических, мелких очень, провокаций, которые ни к чему продуктивному и качественно новому не приводят в российско-американских отношениях. США действительно оказались сейчас в так называемом «североамериканском тупике», это правда. Я имею в виду, прежде всего, мировую политику и международные отношения. Выход из этого «тупика», с одной стороны, лежит на поверхности, с другой стороны, он не решается методами переименования одной и той же проблемы – это просто взгляд на проблему с другой стороны» - подчеркнул эксперт.

Иван Сурма также прокомментировал недавнее переименование площади перед посольством России в Вашингтоне, которая скоро будет носить имя Бориса Немцова. На вопрос, является ли идея Дегтярёва ответом на эти действия российской стороны, эксперт ответил с юмором.

«Если мы не реагировали на более серьёзные поступки со стороны США, то на такие мелкие, как укус комара, можно практически не реагировать. Нужно использовать своего рода репеллент от таких “насекомых”» - резюмировал он.

Ранее городской совет столицы США утвердил законопроект о присвоении площади перед российским посольством имени погибшего сопредседателя оппозиционной партии РПР-ПАРНАС, депутата Ярославской областной думы Бориса Немцова. Церемония открытия Площади Немцова пройдёт 27 февраля, в третью годовщину его гибели. Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.