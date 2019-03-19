Политолог: Расширение полномочий Счетной палаты приведёт к усилению позиций Кудрина

Директор Института проблем глобализации заявил в эфире НСН, что расширение полномочий Счетной палаты всего лишь усилит политическое влияние ее главы Алексея Кудрина.







Расширение полномочий Счетной палаты усилит политическое влияние Алексея Кудрина, но не скажется на эффективности расходования государственных денег. Об этом НСН рассказал директор Института проблем глобализации, политолог и экономист Михаил Делягин. Законопроект о распространении полномочий аудиторов Счетной палаты на госкорпорации, а также публично-правовые компании был одобрен Госдумой в первом чтении.

«Это резкое расширение политических позиций Кудрина. Потому, что если раньше он мог смотреть только бюджетополучателей, то теперь он становится властелином жизни всех госкомпаний. Что-то мне подсказывает, что он не будет проверять те государственные компании, которые возглавляют его политические союзники, например Сбербанк или Роснано. А вот если компании возглавляются людьми, которых либералы на дух не переносят, например, Ростех господина Чемезова, то по ним будет нанесен достаточно серьезный удар», - пояснил собеседник НСН.

Что касается повышения эффективности использования денег, то Делягин напомнил, что Счетная палата не имеет реальных полномочий.

«Это орган «плачущий и жалующийся». Счетная палата может просить о возбуждении уголовных дел. Но даже выявив заведомое преступление, она не может требовать. То есть она может очень здорово испортить репутацию, но не более того. Она оказывает морально-психологическое воздействие, но не административное», - заключил он.

Ранее Михаил Делягин рассказал НСН о причинах снижения доли теневого сектора в российской экономике.