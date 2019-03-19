Политолог: Расширение полномочий Счетной палаты приведёт к усилению позиций Кудрина

Расширение полномочий Счетной палаты усилит политическое влияние Алексея Кудрина, но не скажется на эффективности расходования государственных денег. Об этом НСН рассказал директор Института проблем глобализации, политолог и экономист Михаил Делягин. Законопроект о распространении полномочий аудиторов Счетной палаты на госкорпорации, а также публично-правовые компании был одобрен Госдумой в первом чтении.
«Это резкое расширение политических позиций Кудрина. Потому, что если раньше он мог смотреть только бюджетополучателей, то теперь он становится властелином жизни всех госкомпаний. Что-то мне подсказывает, что он не будет проверять те государственные компании, которые возглавляют его политические союзники, например Сбербанк или Роснано. А вот если компании возглавляются людьми, которых либералы на дух не переносят, например, Ростех господина Чемезова, то по ним будет нанесен достаточно серьезный удар», - пояснил собеседник НСН.
Что касается повышения эффективности использования денег, то Делягин напомнил, что Счетная палата не имеет реальных полномочий.
«Это орган «плачущий и жалующийся». Счетная палата может просить о возбуждении уголовных дел. Но даже выявив заведомое преступление, она не может требовать. То есть она может очень здорово испортить репутацию, но не более того. Она оказывает морально-психологическое воздействие, но не административное», - заключил он.
Ранее Михаил Делягин рассказал НСН о причинах снижения доли теневого сектора в российской экономике.