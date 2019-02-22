Названы причина снижения теневого сектора российской экономики

Директор Института проблем глобализации рассказал НСН о тенденциях снижения объёма теневой экономики России.

По данным Росфинмониторинга, объем теневой экономики России в 2018 году превышает 20 трлн рублей и составляет порядка 20% ВВП страны. При этом была сопоставлена статистика с показателями за 2015 и 2016 года, когда ВВП составлял 28%, в результате чего было отмечено, что объём теневой экономики значительно снижается. Об этом сообщает РБК.

Директор Института проблем глобализации, российский экономист Михаил Делягин в беседе с НСН усомнился в том, что эта статистика отражает установившиеся в российской экономике реалии. Тем не менее, по словам эксперта, снижение теневого сектора российской экономики действительно есть.

«Мера, которая способствовала снижению теневой экономики - безусловно, то, что Путин с первого мая прошлого года признал право на жизнь своим указом за гражданами России, которые легально заняты полный рабочий день. Стало необходимо платить им официально не менее прожиточного минимума, и это, естественно, снизило долю теневой экономики. Но всё равно, 28 и 20% производят впечатление крайне заниженных сумм. Вы должны понимать, что всё это - воровство, в котором мы, всё это дикое казнокрадство, это же тоже теневая экономика. Может, Росфинмониторинг не оценивает в силу своей специфики значимую часть экономики. То, что осуществляется в наличной форме, в официальную банковскую систему не заходит никак - это невидимо. Иногда, как только вы заходите в кафе, вам объясняют, что сегодня карточки принимать не могут, только наличная оплата. Это называется теневая экономика, но теоретически Росфинмониторинг не может её учитывать. Думаю, проблема не в том, что кто-то хочет сказать неправду. Росфинмониторинг улавливает часть российской теневой экономики, но не её всю, потому что она достаточно разнообразна», - подчеркнул эксперт.



По словам экономиста, на снижение объёма теневой экономики повлияло оказываемое государством давление на предпринимателей, в результате чего многие из них были вынуждены бросить свой бизнес.

«Прежде всего, снижение объёма теневой экономики вполне возможно, потому что налоговая служба осуществила масштабное усиление контроля за переводами денег. Только прошлым летом было заморожено порядка 600 тысяч переводов. Потом их разморозили, но, в общем, было достаточно сильное действие, которое заставило большое количество людей перестать заниматься бизнесом, уйти из предпринимательства навсегда. Соответственно, когда люди уходят из теневого сектора предпринимательства, это влияет не только на него и на сокращение экономики, но и также способствует сокращению доли теневой экономики в общем объёме. Но что он снизился с 28% до 20%, и тот, и другой показатель представляются мне совершенно неправдоподобными, потому что у нас в теневой экономике по оценкам в том числе и Минфин, и РАНХиГС занято порядка 30 млн человек, а это 40% рабочей силы Российской Федерации»,- рассказал Делягин.



На вопрос, будет ли продолжаться тенденция на снижение её объёма, Делягин ответил следующее.



«Вряд-ли тенденция на снижение продолжится в связи с налоговым террором, и ничего с этим сделать нельзя. В Европе та же самая тенденция, на самом деле, потому что там проводится такая же либеральная политика по уничтожению бизнеса, что и у нас. Если вы уничтожаете свою экономику, занимаетесь экономическим движением, подавляете возможность людей зарабатывать деньги, считаете, что чем человек бедней, тем больше он должен государству. Если вы считаете, что чем человек бедней, тем больше он должен государству, вы выталкиваете его в теневую экономику, и никакими репрессиями вы последствия своей деятельности не компенсируете», - заключил Делягин.



Росфинмониторинг, также, включает в сферу теневой экономики серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей и выплату серых зарплат. Финансовая разведка выяснила, что денежные средства выводятся за рубеж благодаря сложно организованной схеме, в которую включено использование счетов фирм - «однодневок», находящихся при некоторых банках.