Царёв назвал главные задачи Пушилина на посту главы ДНР

Экс-спикер парламента Новороссии в эфире НСН назвал победу врио главы ДНР на выборах предсказуемой.

После подсчета 97,52 процентов избирательных бюллетеней на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин набрал 60,9 процентов голосов, передает ТАСС. По данным председателя ЦИК ДНР Ольги Поздняковой, соперники Пушилина сильно отстают от него. Роман Храменков по предварительным данным набирает 14,1 процентов, Елена Шишкина - 9,2 процентов, Роман Евстифеев - 7,8 процентов, а Владимир Медведев - 6,4 процентов.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН назвал предварительные результаты выборов в ДНР предсказуемыми, ведь, по его словам, кроме врио главы региона на выборах не было представлено сильных кандидатов. Теперь Пушилину предстоит не только руководить регионом в условиях войны, но и позаботиться об уровне жизни в самопровозглашенной республике, считает Царёв.

«Очень серьезные вызовы стоят перед республикой. Пятый год идет война. Зарплаты у людей существенно ниже, чем в Российской Федерации. Цены на продукты такие же, как в России. Поэтому перед руководителями Донецкой и Луганской республик стоят вопросы не только обороноспособности, но и подъема уровня жизни. Население все чаще высказывает этот пункт. О том, что надо запускать предприятия, создавать рабочие места, создавать нормальные условия для малого и среднего бизнеса, потому что пятый год жить в переходном периоде, в таком состоянии, как сейчас, очень сложно», — отметил экс-спикер парламента Новороссии.Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) после подсчета 96 процентов бюллетеней, больше всего голосов набирает Леонид Пасечник. По словам председателя республиканского ЦИК Елены Кравченко, за врио ЛНР отдали свои голоса 68,4 процентов избирателей. Его ближайший соперник Олег Коваль получил 16,57 процентов голосов.