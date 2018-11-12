Врио глав ДНР и ЛНР лидируют на выборах в республиках

После подсчета 97,52% избирательных бюллетеней на выборах главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин набрал 60,9% голосов, передает ТАСС. По данным председателя ЦИК ДНР Ольги Поздняковой, соперники врио ДНР Пушилина сильно отстают от него. Роман Храменков по предварительным данным набирает 14,1%, Елена Шишкина - 9,2%, Роман Евстифеев - 7,8%, Владимир Медведев - 6,4%.

Движение «Донецкая республика» набирает 72,74% голосов избирателей, а общественное движение «Свободный Донбасс» - 25,56%.

Ранее сообщалось, что в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) после подсчета 96% бюллетеней, больше всего голосов набирает Леонид Пасечник, сообщает RT. По словам председателя республиканского ЦИК Елены Кравченко, за врио ЛНР отдали свои голоса 68,4% избирателей. Его ближайший соперник Олег Коваль получил 16,57% голосов.

Выборы в ДНР и ЛНР состоялись 11 ноября. Они прошли спокойно. Порога явки на этих голосованиях нет – победу одержит кандидат, который наберет наибольшее число голосов, сообщает Ura.ru.

11 ноября также прошел второй тур выборов главы Хакасии. Новым губернатором региона стал 30-летний кандидат от КПРФ Валентин Коновалов. После обработки 99,48% бюллетеней он набрал 57,67% голосов. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев рассказал в эфире НСН, почему Валентину Коновалову будет крайне сложно руководить регионом без федеральной поддержки.