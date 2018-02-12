Царёв назвал Авакова заказчиком убийства главы «Оплота»

ФОТО: Евгений Жилин // 112 Україна

Экс-депутат Верховной Рады Украины, бывший спикер парламента Новороссии рассказал НСН о собственном расследовании убийства Евгения Жилина.

Установлен киллер, застреливший в Одинцовском районе Московской области лидера украинской оппозиционной партии «Оплот» Евгения Жилина, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что следствие собрало неопровержимые доказательства того, что исполнителем убийства был гражданин Украины Николай Дидковский. Также киллера опознал пострадавший во время нападения друг и охранник Жилина Андрей Козарь.

Бывший депутат Верховной рады, экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН заявил, что ему известно имя заказчика этого преступления.

«Когда убили Евгения Жилина, я проводил собственное расследование. И по нему стало известно, что заказчиком убийства Жилина был глава МВД Украины Арсен Аваков. А исполнителями были харьковские криминальные структуры. Имя исполнителя, которое назвали правоохранительные органы, пока ещё мне ни о чём не говорит. Но я постараюсь в ближайшее время узнать, что это за человек. И я остаюсь при своём мнении, что Евгения Жилина, моего хорошего знакомого, моего товарища, убили по заказу Арсена Авакова», — сообщил Царёв.

Напомним, что Арсен Аваков с 2014 года занимает должность главы Министерства внутренних дел Украины.

Евгения Жилина был убит 19 сентября 2016 года в одном из подмосковных ресторанов. Телохранитель Андрей Козарь, сопровождавший украинского оппозиционера в тот вечер, получил тяжёлые ранения.