Большая тройка G20: В РАН оценили перспективы союза России, Индии и Китая

Трёхстороннюю встречу лидеров России, Индии и Китая на саммите G20 можно записать как плюс российской дипломатии. Об этом в эфире НСН заявил эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Эта встреча очень важна, даже исходя из того, что США взяли курс на системное сдерживание Китая и главная роль в этом отводится Индии. Американские политтехнологи уже взяли на вооружение термин «индо-тихоокеанский регион». Всё это прекрасно согласуется с канонами англо-саксонской геополитики: создавать очаги напряженности в Евразии, сталкивать народы между собой. В этой ситуации у России появляются великолепные возможности, поскольку у неё прекрасные отношения как с Индией, таки с Китаем. Наша задача – попытаться сформировать пространство большой Евразии с центрами силы в Дели, Пекине и Москве, несмотря на противостояние Вашингтона», - отметил эксперт.

Ранее на пресс-конференции НСН заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин объяснил отсутствие Дональд Трам на ключевой встрече G20 в Буэнос-Айрисе.