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Проигнорировал говорильню: Политолог объяснил отсутствие Трампа на ключевой встрече G20

3 Декабря 2018 в 12:26
Проигнорировал говорильню: Политолог объяснил отсутствие Трампа на ключевой встрече G20

Президент США Дональд Трам проигнорировал основную встречу G20 во время саммита в Буэнос-Айрисе. Об этом на пресс-конференции НСН заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, политолог Николай Платошкин.

«Непосредственно вся G20, это полтора часа встречи 20 глав государств и приглашенных. Трамп не пришёл туда, сказал, что не хочет терять время на говорильню. Он просто встретился с кем хотел. По Аргентине Трамп нас переплюнул, он заключил там гораздо больше контрактов, чем мы могли бы там заключить. После этого он развернулся и уехал», - отметил эксперт.

Саммит «Большой двадцатки» завершился 1 декабря. Главы делегаций объединения подписали совместную декларацию. Они договорились активизировать торговлю и реформировать Всемирную торговую организацию.

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