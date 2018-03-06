Богатый и неаккуратный. Эксперты – о швейцарском золоте Грудинина

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В эфире НСН Вячеслав Смирнов рассказал, как скажется на репутации кандидата информация о швейцарских активах.

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин назвал «вбросом» информацию о 13 счетах в швейцарских банках, которую накануне, 5 марта, распространил ЦИК РФ. По состоянию на 31 декабря прошлого года, на зарубежных счетах было размещено около 1 млн долларов, в том числе и в золоте. При этом во время регистрации Грудинина кандидатом в президенты 12 января ЦИК опирался на данные о том, что у него нет иностранных счетов.



В эфире НСН директор «Института политической социологии» Вячеслав Смирнов рассказал, почему коммунистам в этом положении выгоднее отрицать наличие зарубежных активов и счетов у своего кандидата.

«То, что он богатый – это не криминал. Криминал то, что он неаккуратно информировал ЦИК. Нужно быть аккуратнее, когда выдвигаешься кандидатом в президенты. Заранее готовиться и декларировать любые счета, - отметил эксперт. – Штаб коммунистов занимает абсолютно верную позицию - все отрицает по той причине, что понимают, что Грудинина никто снимать с выборов не будет и в суд на него подавать не будут. Центризбирком не может проводить расследование. Он просто предъявляет те документы, которые получены по запросу в банки через Федеральную налоговую службу».

По мнению Вячеслава Смирнова, свой процент голосов на выборах кандидат от КПРФ наберет, несмотря на все попытки бросить тень на его репутацию.

«Грудинин занимает свою нишу и рассчитывает на свой процент. По его репутации эта информация, конечно, ударила. И не важно - правда это или нет. Скорее всего, правда. Ну, получит он, вместо ожидаемых 13 процентов свои 9. Какая разница? Второго тура ему все равно не видать, даже если бы он все свои средства пожертвовал на дело коммунистической партии», - сказал эксперт в беседе с НСН.

Дальнейшую судьбу кандидата от КПРФ Центризбирком решит на заседании 7 марта, пишет Газета.ру. Сам Грудинин заявил, что не намерен снимать свою кандидатуру с выборов, отмечает Ura.ru.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.