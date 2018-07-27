Без ресторана. Путин и Эрдоган оценили отношения между РФ и Турцией

Президент Турции рассказал, что многие страны ревностно относятся к улучшению отношений между Анкарой и Москвой.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что отношения России и Турции сейчас переживают подъём. Российский лидер даже пообещал сходить с турецким коллегой, если Анкара разрешит поставки мяса из РФ. В то же время Владимир Путин сообщил, что сейчас по плану реализуются все крупные проекты между странами.

«Наши отношения двусторонние находятся на подъеме. Это совершенно очевидно и в области преодоления кризисов, я имею в виду сирийский кризис, и в сфере экономики. По плану реализуются все наши крупные проекты», - заявил Путин на полях саммита БРИКС 26 июля.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разглядел «чувство ревности» у лидеров некоторых стран мира из-за всестороннего сотрудничества Анкары и Москвы, сообщает RT . Так, США отказались от поставок Турции истребителей пятого поколения F-35. Такое решение было принято из-за закупки Турцией российских ЗРК С-400. Такую позицию руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев в эфире НСН объяснил разворотом Анкары в сторону России.

«Нынешняя риторика президента Турции Эрдогана связана с ухудшением его имиджа на международной арене. В последние годы у него нарастают противоречия с лидерами стран Североатлантического альянса – с Германией, Францией и США. В частности, Вашингтон очень не устраивает заметный разворот Эрдогана в сторону России. Турция как член НАТО начинает вызывать серьезные подозрения у западных стран, и ее дальнейшее участие в альянсе ставится под серьезный вопрос», - считает эксперт.

Президенты России и Турции неоднократно обсуждали не только поставки вооружения, но и другие вопросы, в том числе сирийский конфликт и другие. Так, в апреле состоялась трёхсторонняя встреча Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и главы Ирана Хасана Рухани. Как заявилв эфире, они не могут игнорировать ближневосточный вопрос.

«Мы-то все думаем, что главная проблема – это Европа. На самом деле проблема – Ближний Восток, где государства рушатся как карточные домики. Старинные богатые государства разлетаются просто в прах. Конечно, при многовекторной политике России игнорировать это направление было бы недальновидно», - отметил Образцов.

Какое-то время недопонимание между странами продолжалось из-за запрета со стороны РФ на ввоз турецких томатов. Однако это ограничение было снято с 1 мая 2018 года. Более того, в конце мая 2018 года Эрдоган радостно оповестил всех о предоставленной Россией скидке на газ, который был предоставлен ещё в 2015-2016 годах.

Напомним, в конце 2015 года отношения между Москвой и Анкарой резко ухудшились. Это произошло, потому что Турция сбила российский Су-24 в небе над Сирией. Тогда лётчику Олегу Пешкову удалось катапультироваться, однако его расстреляли с территории Турции. Эрдоган извинился за произошедшее только в конце июня 2016 года.