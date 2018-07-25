Обида или давление? США откажутся от поставок F-35 в Турцию

Из-за покупки российских ЗРК Анкара может остаться без американских истребителей пятого поколения.

Поставки истребителей пятого поколения F-35 в Турцию будут заблокированы. Об этом говорится в последней версии оборонного бюджета на 2019 год, сообщает The Washington Times. Решение было принято из-за закупкой Анкарой российских ЗРК С-400. Как отмечается, инициативу уже поддержали в двух палатах Конгресса США. Однако окончательное решение всё-таки примут после отчёта Пентагона, который должен провести «оценку» последствий исключения Турции из соответствующей программы, пишет RT.

Ранее доцент и ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований Высшей школы экономики Алексей Образцов в эфире НСН предположил, что Турция может обратить внимание на российскую технику в случае отказа США от поставок истребителей.

«Конечно, американцы недовольны закупками российских ракетных комплексов. Есть причины недовольства и у Турции. Если сделка по ракетным комплексам С-400 состоится и себя оправдает, то вероятность того, что вместо американских многоцелевых истребителей будут куплены российские, очень велика. Тем более, российская боевая техника проходит обкатку в реальных боевых условиях, это не учения, что при закупках очень ценится», - подчеркнул тюрколог.

В свою очередь, в Госдепартаменте США в конце июня заявили , что предотвращение закупки Анкарой С-400 является для Соединённых Штатов одной из основных задач. Такую позицию выразил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. На что в Турции ответили, что не собираются отказываться от закупки российских ЗРК. Из-за этогов эфире выразил мнение , что Анкара и вовсе может покинуть НАТО.

«Нынешняя риторика президента Турции Эрдогана связана с ухудшением его имиджа на международной арене. В последние годы у него нарастают противоречия с лидерами стран Североатлантического альянса – с Германией, Францией и США. В частности, Вашингтон очень не устраивает заметный разворот Эрдогана в сторону России. Турция как член НАТО начинает вызывать серьезные подозрения у западных стран, и ее дальнейшее участие в альянсе ставится под серьезный вопрос», - отметил эксперт.

Напомним, соглашение о поставках ЗРК С-400 в Турцию было подписано между Анкарой и Москвой в декабре 2017 года. Согласно документу, в республику будет направлено две батареи этого зенитно-ракетного комплекса, причём обслуживание будет проводить турецкий персонал. США выступили с резкой критикой такого решения и даже пригрозили санкциями в случае осуществления сделки. Поставки С-400 должны начаться в 2019 году, сообщает Ura.ru .