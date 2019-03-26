Бату Хасиков: Прежде всего нужно Калмыкию обеспечить водой

И.о. главы Калмыкии рассказал в эфире НСН о своих первоочередных задачах.

Первоочередной проблемой, которая стоит перед Калмыкией, и.о. главы республики Бату Хасиков считает дефицит чистой воды. Ее решению он намерен уделить особое внимание. Об этом политик рассказал в эфире НСН.

«В республике множество наболевших вопросов. Но главная проблема – это дефицит воды. Ее пытаются решить много лет, есть проекты по подведению воды, в частности, по Левокумскому каналу. Но пока этот проект не завершен. Сейчас я поставил задачу, чтобы сделали полный анализ этой ситуации. Это основополагающий вопрос, тем более что у нас в регионе одна из важнейших отраслей – это сельское хозяйство. Все завязано на воде. Не говоря уже о привлекательности жизни в республике. Одни уезжают, другие не хотят ехать из-за того, что нет нормальной воды», - посетовал он.

Также, по словам Хасикова, в последние годы в Калмыкии обострилась проблема медицинского обслуживания населения, качества системы здравоохранения.

«Не хватает высококвалифицированных кадров, инфраструктуры. Есть недоработки в сфере социальной защиты, для которой характерно хроническое недофинансирование. В республике нет денег на инвалидов и детей-сирот. Нужно выстраивает систему. Колоссальную работу нужно проделать в сфере молодежной политики», - перечислил собеседник НСН.

Напомним, 20 марта подал в отставку глава Калмыкии Александр Орлов. Исполняющим обязанности руководителя республики президент России Владимир Путин назначил кикбоксера Бату Хасикова.