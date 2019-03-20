Хасиков: Первая задача - заручиться поддержкой жителей Калмыкии

Бату Хасиков. Фото: batukhasikov.com

Назначенный врио главы Калмыкии кикбоксер Бату Хасиков рассказал в эфире НСН о своих первоочередных задачах.



Заручиться доверием жителей Калмыкии – такую цель ставит перед собой врио главы республики, кикбоксер Бату Хасиков. Об этом он рассказал в эфире НСН.

«Первое. Я хочу поблагодарить президента Российской Федерации Владимира Владимировича за оказанное доверие. И сейчас для меня основной задачей является заручиться доверием и поддержкой жителей Республики Калмыкия. Пока на этом все. А по поводу того, что планируется, какая будет в целом программа развития региона, расскажу позже», - пообещал политик.

Глава Калмыкии Александр Орлов подал сегодня в отставку. Исполняющим обязанности руководителя республики президент России Владимир Путин назначил спортсмена Бату Хасикова.