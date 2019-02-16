Аналитик назвал единственное условие начало поставок украинского газа странам ЕС

Эксперт в области энергетики в беседе с НСН оценил заявление украинского политика о готовности поставлять газ странам ЕС вместо России

Сергей Тарута, кандидат в президенты Украины, депутат Верховной Рады в своем Facebook заявил, что его страна может стать вместо России поставщиком газа в страны Евросоюза (ЕС). По мнению Таруты, Украина является потенциальной альтернативой для снабжения газом европейских стран, если инвестирует средства в разработку добычи голубого топлива. Ранее Тарута уже высказывал мнение о том, что Украина обладает колоссальными запасами газа.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН напомнил о репутации кандидата в президенты Украины, депутата Верховной Рады Сергея Таруты.

«Сергей Тарута в 2014 году возглавлял Донецкую область и строил ров, чтобы не пустить российские танки. И теперь рассказывает байки про Украину, богатую газом. Эта информация рассчитана на внутреннего потребителя, который обеспокоен ростом тарифов на газ. Как с этим ростом справиться? Развивать собственную добычу! Об этом говорят и кандидаты в президенты, и действующие руководители. Это надо понимать так: голосуй за нас, мы вложимся в развитие внутренней добычи, станем независимы и тогда, дорогой наш избиратель, можно будет снизить и для тебя цены на газ. Тарута – предвыборный агитатор и немножечко привирает», - считает аналитик.

Александр Фролов рассказал о ключевых показателях экономической программы Украиной, принятой до 2020 года.

«Реальность такова. Правительство Украины приняло программу 2020. Крупнейшее газодобывающее предприятие «Укргаздобыча» должно было нарастить добычу природного топлива с 15 до 20 млрд кубометров к 2020 году. Эта программа провалена уже сейчас и понятно, что предприятие никогда не сможет добывать такое количество газа, если только не начать вкладывать в его добычу бессмысленно большие деньги. Та же проблема у независимых участников украинского добычевого сегмента, на долю которых приходится порядка 5 млрд кубов газа. Их планы переносятся на 2025 год», - сообщил Фролов.

По мнению эксперта, экономическая польза от инвестиций в добычу газа на Украине не оправдается.

«В реальности большие, с точки зрения европейских стран, запасы украинского газа обладают крайне низким его качеством. Соответственно, вложения для его добычи невероятно превышают возможный выигрыш, который от его добычи может получить Украина. Страна не владеет сервисными услугами, которые необходимы для повышения газодобычи», - сделал вывод заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

Он сравнил возможности Украины и России по обеспечению газом европейских потребителей.

«Газпром поставил на внешние рынки более 200 млрд кубических метров газа. Вся Украина добывает 20 млрд кубических метров газа. Украина может экспортировать газ в Европу только в одном случае – если ее промышленность умрет окончательно и сократится число потребителей среди населения», - заявил Александр Фролов.

Ранее экономист Василий Колташов в беседе с НСН заявил, что элиты США хотят похоронить Евросоюз.